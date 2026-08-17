HLV Kim Sang-sik: Tuyển Việt Nam vẫn còn thiếu sót, cần xem lại

(VTC News) -

Sau trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Malaysia, HLV Kim Sang-sik cho rằng đội tuyển Việt Nam vẫn phải xem lại nhiều điểm dù giành chiến thắng 2-0. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận các học trò có thời điểm không thể triển khai bóng theo ý muốn và việc thực hiện chiến thuật cũng gặp nhiều khó khăn. Ông nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam chưa thể nghĩ đến trận chung kết khi vẫn còn lượt về trên sân nhà.

Video: Tổng hợp trận đấu Malaysia 0-2 Việt Nam

“Đội tuyển Việt Nam chưa đặt vé cho trận chung kết. Dù trận này chúng tôi thắng 2-0, nhưng đây mới chỉ là một nửa lượt đấu. Chúng tôi sẽ cần phải xem lại các điểm còn thiếu sót và chiến thuật, các cầu thủ cũng cần phục hồi thể lực để có thể thi đấu tốt hơn ở trận bán kết lượt về tại Việt Nam”, HLV Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo sau trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Malaysia ngay trên sân khách trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup tối 16/8. Nguyễn Xuân Son ghi bàn mở tỷ số trước khi Faris Danish phản lưới, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có lợi thế trước trận bán kết lượt về.

Tuy nhiên, 90 phút trên đất Malaysia diễn ra không dễ dàng với đội tuyển Việt Nam. Chính nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận có những thời điểm các học trò không thể triển khai bóng theo ý muốn.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik nhận định: “Đội tuyển Việt Nam trải qua trận đấu không hề dễ dàng trên sân khách, tôi hạnh phúc vì chiến thắng ngày hôm nay, đó là thành quả từ nỗ lực của cầu thủ, tôi chúc mừng toàn đội. Hôm nay, nhiều cổ động viên có mặt và ủng hộ đội, tôi xin cảm ơn.

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 nhưng đây là trận đấu rất khó khăn, việc thực hiện chiến thuật đề ra cũng gặp thử thách. Ban huấn luyện sẽ phân tích kĩ để chuẩn bị cho trận đấu lượt về. Tôi cũng không bất mãn gì với chuyện trọng tài nhưng họ làm gián đoạn trận đấu bằng nhiều quyết định và tốn thời gian khi kiểm tra VAR”.

Công tác trọng tài cũng tạo ra một số tranh luận dù không xuất hiện quyết định rõ ràng gây bất lợi cho riêng đội nào. Nhóm trọng tài Uzbekistan cùng tổ VAR mất nhiều thời gian kiểm tra một số tình huống, khiến trận đấu nhiều lần bị gián đoạn. Dù vậy, một trong số các tình huống trọng tài mất thời gian kiểm tra VAR lại mang đến niềm vui cho đội tuyển Việt Nam, khi thủ môn Lê Giang Patrik được xóa thẻ đỏ.

ASEAN Cup 2026 Malaysia 0 - 2 Việt Nam KẾT THÚC Xuân Son 45+5’ Danish (PL) 86’ Thống kê trận đấu