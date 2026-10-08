Tuyển Việt Nam không dùng cầu thủ nhập tịch ở 2 trận tiếp theo

(VTC News) -

Theo kết quả kiểm tra y tế mới nhất, Nguyễn Xuân Son nghỉ thi đấu 2 tháng vì chấn thương gặp phải ở trận gặp Philippines. Đỗ Hoàng Hên nghỉ thi đấu 3 tháng vì vết đau cơ đùi sau trong màn đối đầu với Pakistan. Nguyễn Tài Lộc gặp chấn thương nhẹ nhất, nghỉ khoảng 1 tháng vì vấn đề liên quan đến dây chằng mác sên.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trong khoảng từ ngày 7-9/11 để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Hai trận giao hữu này có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hướng tới Asian Cup 2027 của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Nguyễn Tài Lộc sẽ vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam.

Theo chẩn đoán của các bác sỹ, Nguyễn Tài Lộc vẫn có thể hồi phục nhanh hơn dự kiến. Tuy nhiên, trước tình trạng cầu thủ chấn thương liên tục như vừa qua, kể cả khi cầu thủ này khỏi chấn thương, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhiều khả năng không mạo hiểm sử dụng anh khi thể trạng chưa đạt 100% trong các trận giao hữu.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên sẽ hết cầu thủ nhập tịch trong các trận đấu chính thức sau nhiều giải đấu liên tiếp mà nhóm cầu thủ này tỏa sáng. Ở 2 giải đấu năm 2026, những nhân tố nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc đều đóng vai trò quan trọng trong đội hình của đội tuyển Việt Nam.

Nhưng đến FIFA ASEAN Cup 2026, chấn thương và thể trạng sút giảm nghiêm trọng khiến đóng góp của bộ ba cầu thủ này giảm sút. Đội tuyển Việt Nam chỉ thắng hai trận trước các đối thủ yếu Philippines và Pakistan. Các cầu thủ nhập tịch không ghi bàn hoặc kiến tạo.

Đây là vấn đề khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik đau đầu. Thực tế, nguồn cầu thủ nội địa chỉ có vậy và khó tìm ra người nào tốt hơn những cái tên đang ở đội tuyển.

Trong khi đó, dàn cầu thủ Việt kiều dường như không đáp ứng được kì vọng và yêu cầu chuyên môn. Ảnh hưởng của Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng và ngay cả Cao Pendant Quang Vinh rất mờ nhạt.