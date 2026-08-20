Tuyển Việt Nam đến Bangkok, sẵn sàng đấu Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup

(VTC News) -

Chiều 20/8, đội tuyển Việt Nam đặt chân tới Bangkok (Thái Lan), bắt đầu quá trình chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Championship 2026 gặp đội chủ nhà.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik rời Hà Nội lúc 12h45 và đáp xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi trong chiều cùng ngày. Do sân bay đông hành khách, đội tuyển mất gần một giờ để hoàn thành thủ tục nhập cảnh trước khi di chuyển về nơi lưu trú.

Để bảo đảm các điều kiện sinh hoạt và tập luyện cho đội tuyển, lãnh đội Đoàn Anh Tuấn cùng bộ phận hậu cần đã có mặt tại Thái Lan từ trước. Công tác tiền trạm, bố trí khách sạn, ăn uống và những vấn đề liên quan được chuẩn bị sớm nhằm giúp các cầu thủ thuận lợi trong thời gian thi đấu tại Bangkok.

Đội tuyển Việt Nam có mặt tại Bangkok, hướng tới trận chung kết lượt đi ASEAN Championship 2026. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam bước vào loạt trận tranh chức vô địch với tâm lý tích cực sau khi vượt qua Malaysia ở bán kết. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng đối thủ với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận, qua đó tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Championship.

Dù vậy, quỹ thời gian chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan khá hạn chế. Tuyển Việt Nam vừa thi đấu trận bán kết lượt về tối 19/8 và ngay ngày hôm sau đã phải lên đường sang Bangkok.

Vì vậy, ban huấn luyện không bố trí tập luyện ngay sau khi đội tới Thái Lan mà dành thời gian để các cầu thủ nghỉ ngơi và phục hồi thể lực. Sau khi nhận phòng và ổn định sinh hoạt, toàn đội được thư giãn nhằm lấy lại trạng thái tốt nhất sau lịch thi đấu và di chuyển liên tục.

Chiều 21/8, tuyển Việt Nam dự kiến bước vào buổi tập duy nhất tại sân Rajamangala. HLV Kim Sang-sik cùng các học trò sẽ làm quen với sân đấu và hoàn thiện những phương án chiến thuật trước khi bước vào trận chung kết.

Trận chung kết lượt đi ASEAN Championship 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 20h ngày 22/8 trên sân Rajamangala, Bangkok. Sau trận đấu này, hai đội sẽ di chuyển tới Hà Nội để chuẩn bị cho màn tái đấu. Chung kết lượt về được tổ chức lúc 20h ngày 26/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.