Lịch thi đấu chung kết ASEAN Cup 2026 Việt Nam vs Thái Lan mới nhất

(VTC News) -

Trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan được tổ chức theo thể thức lượt đi, lượt về. Hai đội sẽ chạm trán lần đầu vào ngày 22/8 tại sân Rajamangala (Bangkok), trước khi tái đấu ở Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 26/8 để phân định ngôi vô địch. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, kênh phát sóng trực tiếp vòng bán kết ASEAN Cup 2026 mới nhất tại đây.

Lịch thi đấu trận chung kết ASEAN Cup 2026

Thông tin lịch thi đấu trận chung kết ASEAN Cup 2026 gồm đầy đủ ngày giờ diễn ra các trận đấu được cập nhật đầy đủ theo thông tin chính thức trên trang chủ giải đấu. Toàn bộ các trận bán kết, chung kết được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết sau chiến thắng chung cuộc 4-0 trước Malaysia ngày 19/8. Trước đó một ngày, Thái Lan trở thành đội đầu tiên góp mặt ở trận tranh chức vô địch. Dù để Singapore thắng 2-1 ngay trên sân nhà, “Voi chiến” vẫn đi tiếp nhờ thắng 4-3 sau hai lượt trận.

Đây là kỳ thứ ba liên tiếp hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á đối đầu nhau ở trận chung kết. Năm 2022, Thái Lan vượt qua Việt Nam để lên ngôi vô địch. Hai năm sau, đội tuyển Việt Nam đòi lại món nợ khi đánh bại chính đối thủ này trong trận tranh cúp. Xa hơn, tại AFF Cup 2008, Việt Nam cũng từng vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 3-2 để đăng quang ở sân chơi khu vực.

Thể thức chung kết ASEAN Cup 2026

Việt Nam và Thái Lan bước vào trận chung kết theo thể thức loại trực tiếp 2 lượt, không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Ở trận chung kết lượt về, nếu có tỷ số hòa (tính tổng 2 lượt trận), 2 đội thi đấu tiếp hiệp phụ (2 hiệp, mỗi hiệp 15 phút). Nếu vẫn chưa phân định thắng thua, loạt luân lưu được sử dụng để xác định đội giành chiến thắng chung cuộc.

Xem trực tiếp chung kết ASEAN Cup 2026 trên kênh nào?

Trận chung kết Việt Nam vs Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.