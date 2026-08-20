HLV Kim Sang-sik không ưu ái Đình Bắc, nói thẳng 2 điểm cần cải thiện

(VTC News) -

Tối 19/8, sau trận đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định ông không ưu ái Nguyễn Đình Bắc dù đây là ngày sinh nhật của tiền đạo trẻ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng Đình Bắc được thi đấu trọn vẹn 90 phút nhờ phong độ và nền tảng thể lực tốt. Tuy nhiên, ông yêu cầu học trò cần cải thiện hai điểm.

Video: Tổng hợp trận đấu Việt Nam 2-0 Malaysia

“Trong những cuộc phỏng vấn trước đây, tôi đã nói nhiều về Đình Bắc. Cậu ấy cần phát triển nhiều hơn, không chỉ ở đấu trường Đông Nam Á mà cả đấu tường châu Á và có thể là châu Âu. Tôi nghĩ Đình Bắc cần chạy nhiều hơn, tham gia phòng ngự nhiều hơn”, HLV Kim Sang-sik trả lời trong buổi họp báo sau trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam hầu như không gặp phải mối đe dọa nào từ đối thủ trong hiệp một trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Các học trò của HLV Kim Sang-sik tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp một. Nguyễn Đình Bắc được tin tưởng xếp đá chính ở vị trí trung phong, nhưng anh chưa thể tận dụng cơ hội để nâng cao số bàn thắng ở ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang-sik nói thêm về Đình Bắc: “Không phải vì hôm nay sinh nhật mà tôi cho cậu ấy thi đấu. Đình Bắc là cầu thủ trẻ, thi đấu tốt và thể lực dồi dào nên tôi sử dụng trọn vẹn 90 phút và những trận đấu tới đều sẽ như vậy”.

HLV Kim Sang-sik lý giải quyết định tin dùng Đình Bắc.

Sang hiệp hai, Nguyễn Xuân Son vào sân và ghi liên tiếp 2 bàn thắng, giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0. Đến thời điểm này, bóng đá Việt Nam có 2 cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới là Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son. Cả hai cùng có 5 bàn thắng. Đình Bắc ghi bàn vào lưới Timor Leste và Campuchia, trong khi Xuân Son lập công ở các trận gặp Indonesia, Timor Leste và Malaysia.

HLV Kim Sang-sik cho biết: “Tôi mong Xuân Son trong trận chung kết sẽ ghi 3 bàn thắng để đội vô địch. Xuân Son và Đình Bắc đã làm tốt nhiệm vụ. Sự cống hiến và thể hiện hết mình trong thi đấu là điều tốt. Sự cạnh tranh lành mạnh của Xuân Son và Đình Bắc sẽ giúp đội tuyển có kết quả tốt ở chung kết. Không chỉ hai cầu thủ này mà những cầu thủ khác đều đang nỗ lực hết mình để cống hiến cho đội tuyển”.