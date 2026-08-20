Báo Thái Lan: Thua Singapore ở bán kết tốt hơn thua Việt Nam ở chung kết

(VTC News) -

Ngày 18/8, đội tuyển Thái Lan thua Singapore với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà trong trận bán kết lượt về, nhưng vẫn đủ để giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-3. Báo Thairath cho rằng thất bại trước Singapore là bài học cần thiết với đội nhà trước trận chung kết.

“Thái Lan thua Singapore ở lượt về bán kết ASEAN Cup vẫn còn tốt hơn là để thua Việt Nam trong trận chung kết vào thứ Bảy này”, Thairath bình luận.

Báo Thairath thừa nhận đội chủ nhà nhập cuộc không tốt và tạo ra ít cơ hội trong khoảng 30 phút đầu. Mật độ thi đấu cùng việc phải liên tục di chuyển khiến thể lực của các cầu thủ bị ảnh hưởng, qua đó gây khó khăn cho ý đồ chơi tấn công nhanh và pressing tầm cao của huấn luyện viên Anthony Hudson.

“Chất lượng của Singapore cao hơn rất nhiều so với các đối thủ Thái Lan từng gặp ở vòng bảng. Thực tế, tại vòng bảng cũng có những trận đấu mà Thái Lan chơi tương tự như hiệp một của trận đấu vừa qua. Tuy nhiên, khi ấy chúng ta không bị thủng lưới, hoặc nhờ Kampol cản phá thành công, hoặc do chính đối thủ dứt điểm thiếu chính xác.

Báo Thairath cho rằng thất bại trước Singapore là bài học cần thiết với đội nhà trước trận chung kết. (Ảnh: Thairath)

Thất bại này không chỉ khiến đội tuyển phải nhận những lời chỉ trích từ người hâm mộ mà còn khiến Thái Lan mất điểm trên bảng xếp hạng FIFA. ‘Voi chiến’ bị trừ 3,4 điểm và tụt xuống vị trí thứ 92 thế giới trên bảng xếp hạng cập nhật theo thời gian thực”, báo Thái Lan viết.

Tuy nhiên, Thairath cho rằng trận thua này có thể mang đến bài học hữu ích trước cuộc đối đầu quan trọng với đội tuyển Việt Nam: “Tuy nhiên, nếu nhìn theo một góc độ khác, thua trận đấu này vẫn còn tốt hơn việc chúng ta để thua Việt Nam trong trận chung kết. Đây là trận đấu rất quan trọng, phần nào mang tính quyết định xem đội tuyển nào sẽ trở thành nhà vô địch ASEAN Cup 2026.

Đồng thời, thất bại trước Singapore cũng giúp Thái Lan có cơ hội trải nghiệm một kịch bản thực tế: khi bị đối thủ dẫn trước, chúng ta phải điều chỉnh và xoay xở như thế nào?”, tờ báo bình luận.

Tờ báo này tin rằng Thái Lan đủ khả năng cạnh tranh với đội tuyển Việt Nam nếu HLV Hudson cùng các học trò khắc phục những vấn đề bộc lộ trước Singapore. Thairath đồng thời nhắc lại việc Việt Nam từng hòa Singapore 0-0 ở vòng bảng để cho rằng khoảng cách giữa hai đội trong trận chung kết không quá lớn.

Thairath cũng nhấn mạnh rằng lực lượng dự ASEAN Cup 2026 của Thái Lan chưa phải đội hình mạnh nhất có thể được triệu tập trong các đợt FIFA Days: “Một điểm tích cực khác là chúng ta đang sở hữu rất nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi và nhìn chung họ đều cho thấy khả năng đáp ứng yêu cầu ở cấp độ Đông Nam Á, như Chaiphol Odtong, Seksan Ratree, Teerasak Poeiphimai, Yotsakorn Burapha, Ussama Thiengkham, Kakana Khamyok và Waris Chuthong.

Hãy thử nghĩ xem, nếu Thái Lan sử dụng đội hình mạnh nhất, liệu những cầu thủ trẻ này có nhận được nhiều cơ hội thi đấu đến vậy hay không?”.

Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan ở trận chung kết lượt đi vào ngày 22/8 trên sân Rajamangala, trước khi cả hai tái đấu ở trận chung kết lượt về ngày 26/8.