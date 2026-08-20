Chung kết ASEAN Cup 2026 Việt Nam vs Thái Lan diễn ra khi nào, ở đâu?

(VTC News) -

Trận chung kết ASEAN Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan, diễn ra theo thể thức hai lượt trận sân nhà - sân khách. Trận lượt đi được tổ chức vào ngày 22/8 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok). Hai đội sau đó bước vào trận quyết định tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 26/8.

Chung kết ASEAN Cup 2026 diễn ra khi nào?

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân Rajamangala vào lúc 20h ngày 22/8. Còn trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 26/8.

Sau khi đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 4-0 qua hai lượt trận bán kết, tuyển Việt Nam giành tấm vé vào chung kết ASEAN Cup 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở trận tranh ngôi vô địch là Thái Lan, đội bóng nhiều duyên nợ của bóng đá Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu với Thái Lan trong trận chung kết ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Viên Minh)

Màn so tài giữa Việt Nam và Thái Lan được chờ đợi bởi đây là cuộc đối đầu của hai thế lực hàng đầu bóng đá Đông Nam Á. “Voi chiến” nổi bật với nền tảng kỹ thuật, khả năng kiểm soát thế trận và kinh nghiệm ở những trận cầu lớn. Trong khi đó, tuyển Việt Nam bước vào chung kết với phong độ ổn định cùng sự tự tin sau hành trình ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Địa điểm tổ chức chung kết ASEAN Cup 2026

Trận chung kết lượt đi ngày 22/8 diễn ra tại sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Sân đấu có sức chứa tối đa hơn 65 nghìn khán giả. Tại đây, đội tuyển Việt Nam từng đánh bại Thái Lan ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024. U23 Việt Nam cũng giành chiến thắng 3-2 trước Thái Lan ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Ở trận lượt về, hai đội sẽ chạm trán tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là trận thứ tư trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Sân Mỹ Đình từng tổ chức 3 trận chung kết ASEAN Cup trước đây (2008, 2018, 2022).

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình là ngày 10/9/2024, tại giải giao hữu quốc tế LPBank Cup 2024. Khi đó, đội tuyển Việt Nam thua ngược 1-2.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam và Thái Lan đối đầu tại trận chung kết ASEAN Cup, tiếp nối hai kỳ giải trước đó vào các năm 2022 và 2024. Ở kỳ thi đấu gần nhất, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận, giành ngôi vô địch ngay trên sân vận động Rajamangala.

Thể thức chung kết ASEAN Cup 2026

Việt Nam và Thái Lan bước vào trận chung kết theo thể thức loại trực tiếp 2 lượt, không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Ở trận chung kết lượt về, nếu có tỷ số hòa (tính tổng 2 lượt trận), 2 đội thi đấu tiếp hiệp phụ (2 hiệp, mỗi hiệp 15 phút). Nếu vẫn chưa phân định thắng thua, loạt luân lưu được sử dụng để xác định đội giành chiến thắng chung cuộc.

Xem trực tiếp chung kết ASEAN Cup 2026 trên kênh nào?

Trận chung kết Việt Nam vs Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.