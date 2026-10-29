Tuyên Quang tìm thấy 22 hài cốt liệt sĩ và một chứng minh nhân dân rõ thông tin

(VTC News) -

Ngày 29/10, Thượng tá Trần Quang Huy, Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian qua, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tìm kiếm, cất bốc, quy tập tổng cộng 22 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy.

Các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. (Ảnh: N.P.)

Cụ thể, trong hai ngày 27 và 28/10, lực lượng chức năng quy tập 14 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Ngày 29/10, lực lượng tiếp tục tìm thấy và quy tập thêm 8 bộ hài cốt tại sườn Đông Bắc Bình độ 300.

Trong số 14 bộ hài cốt được quy tập trước đó, lực lượng chức năng xác định danh tính liệt sĩ Lò Văn Phôm, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356. Liệt sĩ nhập ngũ tháng 4/1984, hy sinh ngày 15/1/1985.

Hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm được phát hiện trong một hầm bị sập, ở độ sâu khoảng 1,8m. Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phần di cốt cùng các di vật, trong đó có chứng minh nhân dân còn rõ thông tin và một ví nhựa. Đây là những căn cứ quan trọng giúp xác định danh tính liệt sĩ sau hơn 40 năm hy sinh.

Chứng minh nhân dân của liệt sĩ Lò Văn Phôm.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay, các lực lượng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm, quy tập được 172 hài cốt liệt sĩ.

Quá trình tìm kiếm, cất bốc được triển khai chặt chẽ, khoa học, bảo đảm đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Kết quả quy tập tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và Nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.