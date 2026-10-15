Phát hiện hài cốt với tấm bia ghi đầy đủ tên tuổi, quê quán của liệt sỹ

(VTC News) -

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2026-2027 tại bản Phôn Hôm (xã Phôn Xay Hạ Vàng, huyện Pạc Xan, tỉnh Bolikhămxay, Lào), Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tìm kiếm, cất bốc được 5 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam.

Đáng chú ý, trong số 5 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy có một hài cốt được phát hiện kèm tấm bia ghi rõ: “Quang Thọ, N.sinh 9/1954 - Vũ Quang, Hương Khê, Nghệ Tĩnh; H.S 28.10.1979”. Thông tin về liệt sỹ được báo cáo đến cơ quan chính sách để tra cứu, xác minh và thông báo cho thân nhân.

Tấm bia phát hiện cùng hài cốt ghi rõ tên, ngày sinh, quê quán và ngày hy sinh của liệt sỹ

Bên cạnh các hài cốt liệt sỹ, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều di vật kèm theo gồm: Cúc áo bộ đội, lọ penicillin, đinh đóng 4 góc quan tài, dây dù, mảnh tăng và các vật dụng cá nhân khác. Đây là những chứng tích khẳng định mộ liệt sỹ được đồng đội an táng chu đáo trong điều kiện chiến tranh ác liệt. Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ được khâm liệm, đưa về khu vực Nhà thờ thị xã Pạc Xan để hương khói và bảo quản theo đúng quy định.

Trước đó, theo thông tin do các cựu chiến binh Hà Tĩnh, Quảng Trị cung cấp, tại khu vực gần sân bóng bản Phôn Hôm có an táng 16 liệt sỹ thuộc d42/e176/BĐ678 hy sinh ngày 28/10/1979. Trên cơ sở đó, lực lượng quy tập phối hợp xác minh, đối chiếu với thông tin do người dân địa phương cung cấp để tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại bản Phôn Hôm (xã Phôn Xay Hạ Vàng, huyện Pạc Xan, tỉnh Bolikhămxay, Lào).

Đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh quy tập được 8 hài cốt liệt sỹ trong mùa khô 2026-2027 tại Lào, trong đó có 1 hài cốt tại bản Chóng Thoong (huyện Viêng Thoong) và 7 hài cốt tại bản Phôn Hôm (huyện Pạc Xan).

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại bản Phôn Hôm. Đây là nơi bộ đội Việt Nam từng đóng quân, chiến đấu ác liệt trong giai đoạn 1968-1972.