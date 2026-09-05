Tuyến phố mang tên vị tướng từng chỉ huy trận đồi A1, chạy dọc công viên 28ha

Sau chiến tranh, ông tiếp tục giữ nhiều vị trí chỉ huy, quản lý trong quân đội, trong đó có quyền Tư lệnh Quân khu 2 và Giám đốc Học viện Quốc phòng. Ông được phong quân hàm Thượng tướng, đồng thời là Phó giáo sư khoa học quân sự. Với những đóng góp trong quá trình chiến đấu và công tác, Thượng tướng Nguyễn Hữu An được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Nhất, các Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Chiến thắng hạng Nhì và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.