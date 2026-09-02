Công nhân xuyên lễ thi công cầu Trần Hưng Đạo, lắp những đốt dầm đầu tiên

Cầu Trần Hưng Đạo được khởi công ngày 9/10/2025, là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội. Dự án có tổng chiều dài khoảng 4,18km, trong đó phần cầu chính vượt sông Hồng dài 870m.
Điểm đầu dự án nằm tại khu vực ngã năm, nơi giao giữa các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Trần Thánh Tông và Lê Thánh Tông. Tuyến cầu vượt sông Hồng, kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc địa bàn các phường Long Biên và Bồ Đề.
Trong những ngày nghỉ lễ 2/9, công trường trên sông Hồng vẫn duy trì nhịp độ thi công. Các nhóm công nhân, kỹ sư được bố trí tại nhiều vị trí, cùng hệ thống máy móc, thiết bị hoạt động liên tục nhằm bảo đảm tiến độ các hạng mục.
Trên mặt sông, những khối thép lớn lần lượt được đưa vào vị trí lắp dựng. Đây là giai đoạn quan trọng, đánh dấu dự án bước vào quá trình hình thành kết cấu phía trên của cầu chính.
Trước đó, ngày 31/8, bốn đốt dầm dọc chủ đầu tiên được đưa vào lắp dựng tại nhịp cầu nối hai trụ TC3 và TC4. Mỗi đốt dầm có khối lượng khoảng 23,6 tấn.
Để đưa các cấu kiện vào vị trí giữa sông, nhà thầu huy động hệ thống cần cẩu có sức nâng từ 250 đến 500 tấn, cùng đội ngũ công nhân, kỹ sư trực tiếp thi công và giám sát.
Sau gần 9 tháng triển khai, dự án hoàn thành xấp xỉ 40% khối lượng thi công. Đến nay, 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành. Năm trụ cầu chính giữa sông đạt khoảng 90% khối lượng, tạo tiền đề triển khai các hạng mục kết cấu phía trên.
Để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu tổ chức 28 mũi thi công trên toàn công trường, huy động khoảng 700 nhân sự cùng hơn 120 máy móc, thiết bị. Trong đó có 19 sà lan, cùng nhiều cần cẩu và thiết bị chuyên dụng phục vụ thi công trên sông.
Theo kế hoạch, hệ dầm và vòm tại nhịp TC3-TC4 sẽ hoàn thành lắp dựng trong năm 2026. Sau đó, các hạng mục kết cấu tiếp theo được triển khai, từng bước hoàn thiện hệ vòm của cầu chính.
Cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm Hà Nội với phía Đông thành phố, đồng thời giảm áp lực giao thông cho các cầu Chương Dương và Vĩnh Tuy khi đưa vào khai thác. Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước thời điểm diễn ra các sự kiện APEC 2027.
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