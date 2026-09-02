Công nhân xuyên lễ thi công cầu Trần Hưng Đạo, lắp những đốt dầm đầu tiên

Để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu tổ chức 28 mũi thi công trên toàn công trường, huy động khoảng 700 nhân sự cùng hơn 120 máy móc, thiết bị. Trong đó có 19 sà lan, cùng nhiều cần cẩu và thiết bị chuyên dụng phục vụ thi công trên sông.