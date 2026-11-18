(VTC News) -

Ca khúc Rạng ngời văn hóa Việt Nam là sáng tác riêng của nhóm sản xuất âm nhạc DTAP dành cho chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp. Tác phẩm được thể hiện qua giọng hát của Phương Mỹ Chi, mang thông điệp về sự phong phú, đa dạng của văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Ca khúc “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” do Phương Mỹ Chi thể hiện.

Thông qua ca khúc, ê-kíp muốn khẳng định tinh thần đại đoàn kết, ý thức chung nguồn cội và khát vọng đưa bản sắc Việt Nam vươn xa. Sự kết hợp giữa DTAP và Phương Mỹ Chi cũng mang đến màu sắc âm nhạc trẻ trung, hiện đại cho một sáng tác lấy cảm hứng từ những giá trị văn hóa truyền thống.

Rạng ngời văn hóa Việt Nam không chỉ được xây dựng như một tiết mục biểu diễn mà còn trở thành chất liệu cho vũ điệu cộng đồng mang tên Muôn sắc một nhịp.

Vũ điệu được phát triển theo ý tưởng nghệ thuật của NSND Trần Ly Ly, do biên đạo múa Quang Đăng thực hiện. Các động tác được thiết kế đơn giản, gần gũi, thể hiện tinh thần yêu thương, đoàn kết, tạo điều kiện để đông đảo khán giả có thể cùng tham gia.

Ê-kíp kỳ vọng vũ điệu sẽ được lan tỏa trên các nền tảng số, trở thành hoạt động kết nối cộng đồng, khuyến khích người dân ở nhiều địa phương cùng hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Ca khúc cũng sẽ là một trong những điểm nhấn của chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp, diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Ở phần kết chương trình, các nghệ nhân, nghệ sĩ, lực lượng biểu diễn và đông đảo khán giả dự kiến cùng hòa nhịp trong ca khúc và vũ điệu cộng đồng, tạo nên màn đồng diễn quy mô lớn tại sân vận động.

Ca khúc là điểm nhấn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động Mỹ Đình.

Chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Với thời lượng dự kiến 120 phút, chương trình được xây dựng thành hành trình nghệ thuật đi từ những huyền tích về nguồn cội, qua không gian di sản đến các sáng tạo mang bản sắc Việt Nam đương đại. Qua đó, ban tổ chức mong muốn kết nối các thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân và công chúng, lan tỏa tình yêu, niềm tự hào về văn hóa dân tộc.