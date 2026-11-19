(VTC News) -

Hai tiết mục Perfume và Giải cứu thế giới tại Tinh Hà “Say Hi” concert có sự tham gia của các nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ, với những màn kết hợp giữa nghệ sĩ Việt và ê-kíp sáng tạo quốc tế.

Cụ thể, Perfume có sự kết hợp giữa CONGB, buitruonglinh, Cody Nam Võ, Dang Hong Hai và Dylan Matthew - ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ. Anh được biết đến qua ca khúc Love Is Gone kết hợp cùng SLANDER, đồng thời từng biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc quốc tế như Coachella, Lollapalooza và EDC Las Vegas.

Tiết mục “Perfume” có sự kết hợp của CONGB, buitruonglinh, Cody Nam Võ, Dang Hong Hai và nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ Dylan Matthew.

Tại concert, Perfume được làm mới với phần intro, outro dành riêng cho sân khấu trực tiếp. Buitruonglinh cũng tạo chú ý khi xuất hiện cùng mascot “Koalaoke”, nhận được sự hưởng ứng của khán giả.

Một tiết mục khác có yếu tố hợp tác quốc tế là Giải Cứu Thế Giới, với sự tham gia của JSOL, SƠN.K, IVAN, HYO và Softest Hard - DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ gốc Việt đang hoạt động tại Los Angeles.

Softest Hard từng biểu diễn tại EDC Las Vegas, tham gia các dự án âm nhạc cùng T-Pain, Kali Uchis và góp mặt trong quá trình sản xuất ca khúc CELEBRATION của nhóm nhạc K-pop LE SSERAFIM.

Trên sân khấu, bốn Anh Trai xuất hiện trong trang phục học sinh, trước khi chuyển sang tạo hình màu cam lấy cảm hứng từ những người thợ điện. Phần trình diễn có sự thay đổi về hình ảnh và cách dàn dựng, tạo điểm nhấn cho tiết mục.

Bên cạnh những màn kết hợp âm nhạc, chương trình còn có Dillan Phan - nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt, thành viên của 24 anh trai. Mang trong mình hai nền văn hóa, Dillan Phan là một trong những gương mặt thể hiện sự giao thoa Việt - Mỹ trong đội hình nghệ sĩ.

Các nghệ sĩ và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks.

Cũng trong dịp này, 24 anh trai đã đón tiếp bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bà trực tiếp theo dõi chương trình và thưởng thức các màn trình diễn của nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Sau sự kiện, trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ về Tinh Hà “Say Hi”, đánh giá chương trình tôn vinh tài năng và sức sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ. Bài đăng gửi gắm thông điệp: “Từ dòng nhạc pop Mỹ đến V-pop, âm nhạc kết nối chúng ta!”.

Sau chặng diễn tại Hà Nội, Vũ trụ “Say Hi” dự kiến tiếp tục hành trình tại Las Vegas, Mỹ vào ngày 28/11, với đêm diễn tại PH Live, Planet Hollywood.