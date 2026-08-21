Từng 2 lần thua Việt Nam, ngôi sao Thái Lan tuyên bố đáp trả quyết liệt

(VTC News) -

Ngày 22/8, đội tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Rajamangla (Bangkok). Trước trận đấu, tiền đạo Patrik Gustavsson cho biết anh muốn biến kinh nghiệm từ thất bại trước Việt Nam ở kỳ giải trước thành động lực để các đồng đội đảo ngược tình thế trước đối thủ.

“Trải nghiệm đó giúp tôi học được rất nhiều điều”, Gustavsson nói về trận chung kết năm 2024, khi Thái Lan thua Việt Nam với tổng tỷ số 3-5 sau hai lượt trận. Họ thua 1-2 ở lượt đi và tiếp tục thất bại 2-3 trong trận lượt về.

“Chúng tôi có thể rút kinh nghiệm từ những sai lầm ở giải đấu trước và áp dụng vào lần này. Đội mắc ít sai lầm nhất tại giải đấu sẽ là đội có thể tiến xa. Chúng tôi đã hai lần đối đầu với Việt Nam ở chung kết và đều thất bại. Chúng tôi cần quyết liệt trong những pha tranh chấp và chiến đấu, bởi họ biết cách chơi khi gặp Thái Lan. Chúng tôi cần đáp trả họ bằng chính cách chơi đó”, tiền đạo sinh năm 2001 nói.

Tiền đạo Patrik Gustavsson (số 25) muốn biến kinh nghiệm từ thất bại trước Việt Nam ở kỳ giải trước thành động lực. (Ảnh: ASEAN United FC)

Kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 1996, Thái Lan đã khẳng định vị thế là thế lực thống trị bóng đá Đông Nam Á. Họ 7 lần giành chức vô địch và thêm 4 lần về nhì, trở thành đội tuyển thành công nhất lịch sử giải đấu với khoảng cách đáng kể so với các đối thủ. Tuy nhiên, thành tích ấy cũng kéo theo những kỳ vọng rất lớn.

“Tôi biết, áp lực rất lớn. Tôi không nghĩ quá nhiều về điều đó, bởi chúng tôi lớn lên để chơi bóng đá, còn tôi lớn lên với mong muốn được thi đấu trong những trận chung kết. Ước mơ của tôi là được chơi ở chung kết và giành những danh hiệu.

Vì vậy, bản thân tôi cũng tự đặt ra những kỳ vọng. Tôi cần gạt bỏ mọi điều tiêu cực và chỉ nghĩ rằng nếu giành chức vô địch, chúng tôi sẽ khiến rất nhiều người tự hào. Đó là mục tiêu của chúng tôi và cũng là lý do chúng tôi chơi bóng ngay từ đầu”, anh nói.

Đây là lần thứ hai Patrik Gustavsson tham dự ASEAN Cup. Tiền đạo sinh ra tại Thuỵ Điển ra mắt đội tuyển Thái Lan dưới thời cựu HLV Masatada Ishii vào tháng 9/2024. Gustavsson ngay lập tức gây ấn tượng khi ghi 8 bàn trong 11 lần đầu tiên khoác áo đội tuyển.

Tuy nhiên, chấn thương khiến anh không có nhiều cơ hội thi đấu trong 2 năm sau đó. Gustavsson bị đứt dây chằng chéo trong trận đấu cấp CLB vào tháng 3/2025. Quá trình hồi phục kéo dài khiến anh phải nghỉ thi đấu cho tới vòng knock-out ASEAN Cup 2026.

Thái Lan sẽ tiếp đón nhà đương kim vô địch trên sân Rajamangala ở Bangkok vào lúc 20h ngày 22/8 trong trận chung kết lượt đi. Sau đó, hai đội sẽ di chuyển tới Hà Nội để đá trận lượt về vào ngày 26/8. Đây là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở chung kết giải vô địch Đông Nam Á, trong dịp giải đấu kỷ niệm 30 năm thành lập.