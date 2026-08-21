Ngôi sao Thái Lan: Tuyển Việt Nam có lối chơi rõ ràng

(VTC News) -

Đội tuyển Thái Lan đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp Việt Nam trên sân Rajamangala vào ngày 22/8. Khác với chung kết giải đấu năm 2024, lần này đội bóng xứ chùa vàng đá trên sân nhà ở lượt đi.

Manuel Tom Bihr(số 4) và Seksan Ratree (số 5) khẳng định đội tuyển Thái Lan đã sẵn sàng cho trận chung kết ASEAN Cup 2026

Phát biểu trước truyền thông, trung vệ Manuel Tom Bihr cho rằng cả đội tuyển Thái Lan lẫn Việt Nam đều xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng. “Cả chúng tôi và đội tuyển Việt Nam đều xứng đáng có mặt ở đây. Tất nhiên, cả hai đội đã làm việc rất chăm chỉ và phải đối mặt với nhiều trở ngại để đi đến đây. Nó giống như việc leo núi, con đường lên đỉnh rất gập ghềnh và không trải đầy hoa hồng”, Manuel Tom Bihr phát biểu.

Manuel Tom Bihr thừa nhận màn trình diễn gần đây của đội tuyển Thái Lan chưa hoàn toàn thuyết phục, nhưng bầu không khí trong đội vẫn rất tích cực: “Chúng tôi vẫn đang có phong độ tốt và bầu không khí rất tích cực. Những trận đấu trước có thể chưa thật sự tốt, nhưng chúng tôi sẽ tập trung và chuẩn bị cho 2 trận đấu còn lại”.

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, trung vệ sinh năm 1993 nhấn mạnh sự rõ ràng trong lối chơi của đối thủ: “Đội tuyển Việt Nam có một lối chơi rõ ràng và đã tiến vào trận chung kết. Bây giờ chỉ còn hai trận đấu quyết định. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để sẵn sàng cho hai trận đấu này”.

Bihr cũng cho rằng rất khó dự đoán kết quả của hai lượt trận chung kết và điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải phát huy tối đa khả năng: “Chúng tôi đang ở giai đoạn cuối của giải đấu và không thể dự đoán kết quả. Nhưng điều quan trọng là mọi người phải làm tốt nhất có thể và cống hiến hết sức. Mục tiêu của tôi là tập trung vào hai trận đấu này, phát huy tối đa tiềm năng và phong độ của mình, đồng thời cố gắng thỏa mãn khát khao chiến thắng”.

Đáng chú ý, Manuel Tom Bihr đặc biệt kêu gọi sự cổ vũ của khán giả Thái Lan trong trận lượt đi: “Ở trận chung kết lượt đi, chúng tôi muốn tất cả người hâm mộ đến cổ vũ, lấp đầy sân vận động hoặc đông nhất có thể. Cuối cùng, bất kể có bao nhiêu người hâm mộ, tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đội tuyển Thái Lan mạnh hơn. Hãy đến cổ vũ chúng tôi và trở thành cầu thủ thứ 12 trong trận đấu này.”

Trong khi đó, tiền vệ Seksan Ratree (23 tuổi) cho biết đội tuyển Thái Lan đang ưu tiên hồi phục thể lực sau hành trình tại ASEAN Cup 2026, đồng thời tiếp tục hoàn thiện sự gắn kết và khả năng triển khai chiến thuật.

“Chúng tôi đang cố gắng hồi phục thể lực để chuẩn bị, hiểu chiến thuật của huấn luyện viên, sự phối hợp trong đội và những gì chúng tôi đã làm việc trong suốt một tháng rưỡi qua. Mọi người đều đang học hỏi và làm việc cùng nhau. Tất cả đều chuyên nghiệp và chúng tôi hy vọng sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi cần hồi phục nhanh nhất có thể”, Seksan Ratree phát biểu.

Seksan cũng nhấn mạnh muốn giành chiến thắng ở chung kết lượt đi của ASEAN Cup 2026: “Với hai trận chung kết ở phía trước, chúng tôi sẽ tập trung từng trận một. Trước tiên, chúng tôi muốn giành chiến thắng ở trận lượt đi bởi đây là sân nhà của chúng tôi và điều đó sẽ mang lại lợi thế”.

“Chúng tôi muốn người hâm mộ Thái Lan đến cổ vũ thật đông, để ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm hết sức để giành chiến thắng”, Seksan nhấn mạnh.

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam diễn ra lúc 20h00 ngày 22/8 tại sân Rajamangala. Trận lượt về được tổ chức tại sân Mỹ Đình vào ngày 26/8.