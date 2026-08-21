HLV Thái Lan: Áp lực phải thắng đè nặng lên tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam, HLV Anthony Hudson dành nhiều lời khen cho đối thủ. Nhà cầm quân của Thái Lan cho rằng đội tuyển Việt Nam mới là đội chịu nhiều áp lực hơn trước trận chung kết.

“Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết rằng khi bước vào giải đấu, đội tuyển Việt Nam có trong tay đội hình mạnh nhất. Họ có sự chuẩn bị trong vài tháng. Tôi nhớ là họ đã có khoảng ba trận giao hữu. Có thể nói trên lý thuyết, Việt Nam đang là đội được đánh giá cao hơn.

Tôi nghĩ áp lực buộc phải thắng trận đấu này đang đè nặng lên đội tuyển Việt Nam. Áp lực rõ ràng thuộc về họ. Tôi có thể nói thẳng điều đó mà không cần phải dùng chiêu trò tâm lý hay cố tình gây áp lực”, ông nói.

HLV Anthony Hudson dành nhiều lời khen cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Changsuek)

Ông cho rằng việc đội tuyển Việt Nam quy tụ được lực lượng mạnh tại ASEAN Cup 2026 là lợi thế đáng kể. Nhà cầm quân người Anh khẳng định hoàn toàn ủng hộ cách xây dựng lực lượng của bóng đá Việt Nam và dành sự tôn trọng cho đối thủ.

“Nếu nhìn vào toàn bộ đội hình của Việt Nam, họ sở hữu chất lượng chuyên môn tốt, cả về mặt cá nhân lẫn tập thể. Đây là một đội bóng được tổ chức và huấn luyện cực kỳ bài bản. Họ thực sự là một đối thủ mạnh. Chúng tôi phải dành cho họ sự tôn trọng xứng đáng, và sự tôn trọng đó sẽ được thể hiện qua cách chúng tôi tiếp cận trận đấu.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, chúng tôi cũng sở hữu nhiều phẩm chất tốt, cả về năng lực cá nhân lẫn sức mạnh tập thể. Chúng tôi cũng cần tin tưởng và truyền sự tự tin cho các cầu thủ của mình. Điều quan trọng là chúng tôi phải đảm bảo rằng ngày mai sẽ là màn trình diễn xuất sắc nhất của toàn đội tại giải đấu này. Đó là điều chúng tôi đang tập trung hướng tới”, ông Anthony Hudson nói.

Khi được hỏi về lịch sử đối đầu giữa hai đội tại AFF Cup (nay là ASEAN Cup), HLV trưởng đội tuyển Thái Lan cho rằng những thống kê trong quá khứ không mang nhiều ý nghĩa trước trận chung kết.

“Xét về các số liệu thống kê, tôi không nghĩ chúng có nhiều ý nghĩa. Khi trận đấu bắt đầu vào ngày mai, những con số thống kê đó sẽ không còn được để ý đến”, ông chia sẻ.

Theo HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, đội bóng của ông từng không nhận được nhiều kỳ vọng trước khi ASEAN Cup 2026 khởi tranh. Nhiều ý kiến thậm chí nghi ngờ khả năng vượt qua vòng bảng của “Voi chiến”. Tuy nhiên, các cầu thủ từng bước cải thiện thể lực, hoàn thiện lối chơi và giành quyền vào chung kết.