HLV Thái Lan ủng hộ tuyển Việt Nam dùng cầu thủ nhập tịch

(VTC News) -

Tại buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên trưởng Anthony Hudson cho biết ông ủng hộ cách xây dựng lực lượng của đội tuyển Việt Nam. Phát biểu này trái ngược với quan điểm của Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Charnwit Polcheewin về việc đội tuyển Việt Nam sử dụng cầu thủ nhập tịch.

“Tôi không thấy có vấn đề gì cả, thậm chí còn rất đáng ghi nhận. Đội tuyển Việt Nam đang làm rất tốt công việc của mình. Có thể thấy tại giải đấu này, họ là đội bóng được tổ chức và huấn luyện cực kỳ bài bản. Họ sở hữu những cá nhân xuất sắc. Họ cũng đã vạch ra lộ trình phát triển các cầu thủ trẻ trong nước”, ông Hudson khẳng định.

HLV Anthony Hudson cho rằng Việt Nam có lợi thế khi sở hữu lực lượng mạnh tại trận chung kết ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FAT)

Nhà cầm quân này cho rằng việc sở hữu lực lượng mạnh là một trong những lợi thế đáng kể của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay.

“Họ may mắn khi quy tụ được đội hình mạnh nhất và đó là lợi thế rất lớn đối với họ. Tôi hoàn toàn ủng hộ cách làm của Việt Nam. Tôi cho rằng họ đang làm rất tốt, HLV cũng đang hoàn thành tốt công việc của mình. Đó là một đội bóng mạnh và tôi dành sự tôn trọng cho họ. Tôi khá thích xem đội tuyển Việt Nam thi đấu”, ông khẳng định.

Trước đó, trên trang Daily News, ông Charnwit Polcheewin cho rằng việc các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á sử dụng cầu thủ nhập tịch đang đặt ra một câu hỏi về bản sắc và ý nghĩa cạnh tranh tại giải đấu khu vực. “Đây là một giải đấu bóng đá ở Đông Nam Á. Nhiều đội tuyển quốc gia đang đi theo xu hướng nhập tịch. Malaysia đã làm vậy. Singapore thì có thể hiểu được vì nguồn lực hạn chế”, ông phát biểu.

Ông đồng thời cho rằng đội tuyển Việt Nam hiện tại là sự kết hợp giữa cầu thủ Việt Nam và những cầu thủ nhập tịch. Nhà lãnh đạo FAT khẳng định đội tuyển Thái Lan không e ngại nhưng đồng thời tiếc nuối khi trận đấu đã không còn mang đúng bản sắc bóng đá Đông Nam Á như trước.

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan không thể triệu tập đội hình tối ưu do vắng một số trụ cột, đáng chú ý nhất là Chanathip Songkrasin. Dù vậy, “Voi chiến” vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và có màn thể hiện tốt tại giải như Teerasak Poeiphimai, Kakana Khamyok, Yotsakorn Burapha, Sarach Yooyen hay Manuel Tom Bihr.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sở hữu những cầu thủ nhập tịch chất lượng cao như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên. Tại giải đấu năm nay, Xuân Son ghi được 5 bàn thắng, san bằng số pha lập công với Nguyễn Đình Bắc, tiền đạo trước đó dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ chạm trán ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 vào lúc 20h ngày 22/8 trên sân Rajamangala, Bangkok. Trận lượt về diễn ra lúc 20h ngày 26/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.