CĐV Việt Nam mua sạch 3.000 vé chung kết ASEAN Cup tại Thái Lan

(VTC News) -

Ngày 22/8, Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Rajamangala. Báo SiamSport dẫn thông tin từ Thai Ticket Major, đơn vị phân phối vé của trận đấu, cho biết toàn bộ 3.000 vé tại khu vực dành cho cổ động viên đội khách đã được người hâm mộ Việt Nam mua hết một ngày trước giờ thi đấu.

Theo quy định, ban tổ chức của đội chủ nhà bắt buộc phải dành tối thiểu 8% sức chứa của sân cho cổ động viên đội khách. Số vé này được phát hành tại sân vận động cho người hâm mộ.

Sân Rajamangala có chứa tối đa hơn 65 nghìn khán giả. Dù vậy, trong các trận đấu bóng đá quốc tế những năm gần đây, ban tổ chức sân chỉ sử dụng khoảng 40.000 - 50.000 chỗ để tối ưu phục vụ và đảm bảo an toàn. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) bố trí 3.000 vé dành riêng cho cổ động viên Việt Nam.

Mỗi vé có giá 500 baht (khoảng 400.000 đồng), cũng là mệnh giá cao nhất trong 5 mức giá được FAT áp dụng cho trận chung kết, bên cạnh các mức 200, 250, 300 và 400 baht.

Toàn bộ 3.000 vé tại khu vực dành cho cổ động viên đội khách tại sân vận động Rajamangala đã được người hâm mộ Việt Nam mua hết. (Ảnh: VFF)

SiamSport dẫn thông tin từ Thai Ticket Major, đơn vị phân phối vé trận đấu, cho biết tổng lượng vé được bán ra đã vượt mốc 15.000. Nhu cầu đến sân cổ vũ của người hâm mộ vẫn ở mức cao dù cổ động viên Thái Lan có thể theo dõi miễn phí trận đấu qua ứng dụng TrueVisions NOW.

Ngày 20/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bắt đầu phát hành vé online cho trận chung kết lượt về diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình vào lúc 14h. Ngay sau khi hệ thống mở bán, lượng người truy cập để mua vé tăng mạnh. Chỉ hơn 3 giờ sau, cả 4 mệnh giá đều được thông báo tạm hết. Đến khoảng 19h cùng ngày, VFF xác nhận toàn bộ số vé được phân bổ theo hình thức trực tuyến đã bán hết.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ tranh chức vô địch ASEAN Cup 2026 qua hai lượt trận. Chung kết lượt đi diễn ra lúc 20h ngày 22/8 trên sân Rajamangala ở Bangkok. Bốn ngày sau, hai đội tái đấu trong trận lượt về lúc 20h ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình.