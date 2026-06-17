Từ vụ học sinh độ xe điện chạy gần 100 km/h, CSGT cảnh báo nguy cơ mất an toàn

(VTC News) -

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương liên tiếp phát hiện các trường hợp độ chế xe điện với mức độ can thiệp sâu vào kết cấu phương tiện.

Tại TP.HCM, lực lượng Cảnh sát giao thông đã đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở chuyên độ xe điện, phát hiện và tạm giữ hàng trăm phương tiện cùng số lượng lớn linh kiện, phụ tùng phục vụ việc thay đổi kết cấu xe.

Trong khi đó, tại Đắk Lắk, sáng 9/6, Công an phường Tân Lập phối hợp với Phòng CSGT kiểm tra hành chính một hộ dân trên địa bàn, phát hiện 2 xe đạp điện đã được độ chế hoàn chỉnh cùng nhiều phụ tùng, linh kiện dùng để thay đổi kết cấu phương tiện.

Hai chiếc xe bị cải tạo gần như hoàn toàn so với thiết kế ban đầu khi được lắp thêm nhiều bình ắc quy, thay đổi hệ thống phanh, giảm xóc, bánh xe và nhiều bộ phận kỹ thuật khác nhằm tăng công suất, tốc độ vận hành. Bước đầu, cơ quan công an xác định người trực tiếp thực hiện việc độ chế là một thiếu niên 15 tuổi.

Theo lời khai, em tự tìm hiểu cách cải tạo xe qua mạng xã hội rồi mua linh kiện về lắp ráp. Sau khi được độ, các phương tiện có thể đạt vận tốc gần 100 km/h.

Xe đạp điện sau khi độ chế. (Ảnh: Cục CSGT)

Từ vụ việc trên, Cục Cảnh sát giao thông đã phát đi cảnh báo về những nguy cơ từ hành vi độ chế xe đạp điện.

Theo Cục CSGT, xe điện được nhà sản xuất thiết kế với các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp cho tốc độ vận hành. Khi tự ý thay đổi kết cấu để tăng tốc độ lên gấp nhiều lần thiết kế ban đầu, các hệ thống an toàn như phanh, khung xe, lốp xe sẽ không còn bảo đảm khả năng vận hành ổn định. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn tới tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thương tích hoặc thậm chí tử vong.

Cơ quan này cũng đặc biệt lưu ý đến thực trạng nhiều học sinh, thanh thiếu niên tự tìm hiểu cách độ xe trên mạng xã hội, sau đó mua linh kiện không rõ nguồn gốc trên các sàn thương mại điện tử để lắp ráp. Những phương tiện này không được kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất phanh, mất lái, chập điện hoặc cháy nổ bất cứ lúc nào.

Theo Cục CSGT, hành vi độ chế xe điện không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người điều khiển và những người tham gia giao thông khác. (Ảnh: Cục CSGT)

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em mình; không giao phương tiện đã bị độ chế hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Trường hợp biết rõ phương tiện không bảo đảm an toàn nhưng vẫn giao cho con em sử dụng có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Học sinh, thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không độ chế xe điện, không học theo hoặc cổ súy các video hướng dẫn độ xe trên mạng xã hội, đồng thời không sử dụng các phương tiện đã bị thay đổi kết cấu kỹ thuật.

Các chuyên gia cho rằng, cùng với sự phát triển nhanh của thị trường xe điện, người tiêu dùng cần ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật và đến từ các thương hiệu uy tín. Những phương tiện này được thiết kế đồng bộ giữa động cơ, hệ thống điện, pin hoặc ắc quy cùng các trang bị an toàn, giúp bảo đảm khả năng vận hành ổn định trong suốt quá trình sử dụng.

Người tiêu dùng nên lựa chọn những mẫu xe máy điện tại các hệ thống cửa hàng uy tín để chất lượng phương tiện được đảm bảo.

Việc tự ý thay đổi kết cấu phương tiện hoặc sử dụng linh kiện trôi nổi có thể làm mất đi các tiêu chuẩn an toàn vốn có của xe. Chấp hành đúng thiết kế của nhà sản xuất và các quy định về trật tự, an toàn giao thông không chỉ giúp bảo vệ bản thân người sử dụng mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng.