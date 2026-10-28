Hà Nội chốt phương án xử lý 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh

(VTC News) -

Ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố.

Danh sách 12 công trình, dự án vi phạm gồm: CT6 Kiến Hưng, CT5 Tân Triều, VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm, CT8 và CT10 Đại Thanh, CT11 và CT12 Kim Văn Kim Lũ, Khu nhà ở Xa La.

Theo nghị quyết, các công trình, hạng mục hoặc phần công trình xây dựng không đúng quy hoạch, giấy phép xây dựng có thể được xem xét cho tồn tại có điều kiện trong một số trường hợp. Tuy nhiên, việc xem xét phải căn cứ vào loại công trình và các tiêu chí cụ thể.

5 tiêu chí để công trình cao tầng được tồn tại

Đối với công trình cao tầng, nghị quyết quy định 5 tiêu chí cần đáp ứng để được xem xét cho tồn tại có điều kiện.

Thứ nhất, công trình đã xây dựng hoàn thành, đưa vào vận hành, sử dụng trên thực tế.

Thứ hai, công trình bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; không ảnh hưởng đến các công trình lân cận.

Công trình CT6 Kiến Hưng.

Thứ ba, công trình bảo đảm chỉ tiêu tối thiểu của quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan về hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (bao gồm: cấp nước, cấp điện, đỗ xe) và hạ tầng xã hội thiết yếu (bao gồm: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, sinh hoạt cộng đồng) của khu vực theo quy hoạch hoặc theo phương án bổ sung khắc phục được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ tư, các khối tháp của công trình có ít nhất 3 mặt đứng bảo đảm khoảng cách theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch tại thời điểm xây dựng, áp dụng đối với quy hoạch cải tạo khu vực cũ trong đô thị.

Cụ thể, khoảng cách giữa cạnh dài của các khối tháp phải không nhỏ hơn 17,5 m; khoảng cách giữa đầu hồi của các khối tháp với đầu hồi hoặc cạnh dài của khối tháp khác phải không nhỏ hơn 10,5 m.

Trường hợp cạnh dài và đầu hồi của công trình có kích thước tương đương nhau, chênh lệch không quá 10% chiều dài cạnh lớn hơn, mặt công trình tiếp giáp với đường giao thông lớn nhất được xác định là cạnh dài của dãy nhà.

Thứ năm, công trình không vi phạm chỉ giới đường đỏ, hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và hành lang an toàn giao thông.

Đáng chú ý, công trình cao tầng chưa đáp ứng tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu vẫn có thể được xem xét cho tồn tại nếu đáp ứng 4 tiêu chí còn lại và có phương án khắc phục được cơ quan có thẩm quyền đánh giá là khả thi về kỹ thuật, quy hoạch và nguồn lực.

Đối với phần còn lại của công trình cao tầng sau khi phá dỡ phần vi phạm, nếu đáp ứng các tiêu chí nêu trên cũng được xem xét cho tồn tại. Với công trình nhà ở thấp tầng, điều kiện để được tồn tại là không nằm trên vị trí đất quy hoạch chức năng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Ngoài ra, công trình hạ tầng xã hội thiết yếu (trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) xây dựng tại các ô đất có chức năng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, không ảnh hưởng công trình lân cận; không vi phạm chỉ giới đường đỏ, hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, hành lang an toàn giao thông cũng được tồn tại.

Công trình phải phá dỡ

Nghị quyết cũng quy định các trường hợp công trình, hạng mục hoặc phần công trình xây dựng không đúng quy hoạch, giấy phép xây dựng phải phá dỡ.

Đối với công trình, phần công trình cao tầng không đáp ứng một hoặc một số tiêu chí về an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy; chỉ giới đường đỏ, hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, hành lang an toàn giao thông... sẽ thuộc diện phải phá dỡ.

Công trình cao tầng không đáp ứng tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, hạ tầng xã hội thiết yếu và không có phương án khắc phục khả thi cũng phải phá dỡ.

Đối với công trình nhà ở thấp tầng, trường hợp nằm trên vị trí đất được quy hoạch cho chức năng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội sẽ thuộc diện phải phá dỡ. Công trình hạ tầng xã hội thiết yếu (trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) không đáp ứng các điều kiện để được tồn tại có điều kiện theo quy định cũng phải phá dỡ.

Ngoài ra, những công trình, hạng mục công trình khác không thuộc các trường hợp được tồn tại có điều kiện cũng thuộc diện phải phá dỡ.

Rà soát, lấy ý kiến người dân trước khi di dời

Đối với các công trình, hạng mục công trình phải phá dỡ theo quy định, thực hiện di dời toàn bộ cư dân, tài sản ra khỏi các căn hộ, công trình, hạng mục công trình.

Đối với các căn hộ thuộc công trình, dự án được tồn tại có điều kiện, thực hiện di dời cư dân, tài sản ra khỏi các căn hộ, diện tích vi phạm tại khu vực khối đế của các công trình phù hợp với quy hoạch hoặc thực tế xây dựng, tầng kỹ thuật, diện tích sinh hoạt cộng đồng để hoàn trả công năng theo quy hoạch được duyệt hoặc chuyển đổi sang chức năng công cộng phù hợp với thực tiễn dự án theo quyết định của UBND TP.

Các công trình nhà ở thấp tầng được phép tồn tại nhưng phải cải tạo, chỉnh trang phù hợp với phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Trước khi tổ chức di dời, UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện rà soát, lập danh sách cụ thể các căn hộ, phần diện tích, công trình phải di dời; xác định người sở hữu, người sử dụng và các tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan.

Cùng với đó, chính quyền phải công khai phương án di dời, tổ chức vận động, tuyên truyền, tiếp nhận và xem xét ý kiến của người bị di dời và các chủ thể có quyền, lợi ích liên quan theo quy định.