(VTC News) -

Có một hình ảnh in sâu vào tâm trí nhiều thế hệ người Việt mỗi khi nhắc đến nghề giáo: Người thầy già với mái tóc bạc như màu bụi phấn, chiếc áo sờn vai, trầm tĩnh và lặng lẽ bên bảng đen. Đó là hình ảnh thân thuộc trong bài hát “Bụi phấn”, trong thơ ca, tranh ảnh và cả những câu chuyện về nghề dạy học mà chúng ta luôn được nghe. Hình tượng ấy đẹp, giản dị và giàu sức lay động. Nó gợi lên sự tận tụy, hy sinh, lòng kiên nhẫn và những năm tháng âm thầm cống hiến của người làm nghề giáo.

Trong thời của công nghệ số, hình dung về người thầy đa dạng, rộng mở hơn và có thêm những sắc thái rất khác. Ngày càng quen thuộc là hình ảnh những thầy cô trẻ ăn mặc thời thượng, có phong cách riêng, sử dụng công nghệ thành thạo, làm chủ các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), thiết kế bài giảng sinh động, sáng tạo nội dung giáo dục trên mạng xã hội. Họ không chỉ cập nhật xu hướng mà đôi khi còn là những người tạo ra xu hướng.

Khi thầy cô thành người dẫn đầu xu hướng

Trong tâm thức của nhiều người, nghề giáo thường gắn với sự hy sinh, giản dị, thậm chí khắc khổ. Những câu chuyện về thầy cô đi bộ hàng chục cây số đến trường, bám bản dạy học, chắt chiu từng đồng lương hay dành cả cuộc đời cho học trò luôn khiến chúng ta xúc động. Hình ảnh người thầy tóc bạc, chiếc áo cũ và bụi phấn trên vai vì thế trở thành biểu tượng của sự tận tụy.

Nhưng hình ảnh người giáo viên thời nay không còn bị đóng khung trong khuôn mẫu ấy. Ngày càng có nhiều giáo viên ưu tú vừa giỏi chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức, tác phong nghề giáo lại vừa biết chăm chút ngoại hình, có phong cách thời trang hiện đại, thường xuyên cập nhật xu hướng trên mạng xã hội.

Đặc biệt, họ bắt kịp các xu hướng công nghệ, biết làm video, sử dụng AI, thành thạo các công cụ số. Đáng nể nhất là cách họ dùng công nghệ để tiếp cận công việc và kết nối với học trò.

Các thầy cô giáo ngày nay bắt kịp các xu hướng công nghệ, dùng công nghệ để tiếp cận công việc và kết nối với học trò.

Học sinh hôm nay lớn lên trong môi trường Internet, mạng xã hội, thiết bị thông minh với những thay đổi diễn ra từng ngày. Các em có thể tiếp cận lượng kiến thức khổng lồ chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Những video ngắn, hình ảnh trực quan, trò chơi tương tác và các ứng dụng công nghệ đã trở thành một phần trong đời sống của nhiều người trẻ.

Trong bối cảnh ấy, những người thầy dẫn đầu xu hướng có năng lực rất lớn trong việc kéo gần khoảng cách giữa bục giảng với thế giới của trẻ. Có thể kể đến cô Lê Thị Trà My (25 tuổi) ở TP.HCM, người có những video thu hút hàng triệu lượt xem. Trà My dạy Lịch sử và Địa lý, hai môn bị nhiều học sinh kêu ngán vì “nhiều kiến thức, khó nhớ”. Thay vì chỉ yêu cầu học trò đọc sách và ghi chép, cô sử dụng YouTube, Canva, Padlet để tạo video, trò chơi tương tác, tổ chức các hoạt động làm việc nhóm, học theo trạm.

Cô không tạo khoảng cách để thể hiện sự mô phạm, mà chọn trở thành người thầy gần gũi, tạo sự kết nối và đồng cảm nhờ hiểu sở thích, ngôn ngữ và xu hướng của học sinh, mang sự trẻ trung, năng động vào công việc giảng dạy.

Một ví dụ khác là cô Trần Thanh Nga dạy Vật lý ở Hà Nội, một ví dụ cho thấy giáo viên hoàn toàn có thể trở thành KOL trong lĩnh vực giáo dục, thay vì chỉ xuất hiện trên bục giảng. Cô Nga có hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên các nền tảng, các video dạy học thu hút hàng triệu lượt xem, giúp môn Vật lý vốn bị xem là khô khan trở nên gần gũi hơn.

Không chỉ truyền đạt kiến thức theo cách thông thường, cô còn ứng dụng thí nghiệm ảo, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số để làm phong phú bài giảng.

Hình ảnh một cô giáo trẻ có phong cách thời trang riêng, ngoại hình chỉn chu, giao tiếp tự tin, vừa đứng lớp vừa sáng tạo nội dung giáo dục trên mạng xã hội cho thấy sức hút của nghề giáo ngày nay có thể được thể hiện theo nhiều cách. Những giáo viên như vậy đại diện cho lớp trẻ vừa hồng vừa chuyên của thời đại số.

Sức hút của người thầy không chỉ trên bục giảng

Có một điều thú vị là ngày nay, sức ảnh hưởng của giáo viên không còn giới hạn trong phạm vi lớp học. Một cô giáo có phong cách ăn mặc đẹp, giao tiếp tự tin, sử dụng ngoại ngữ thành thạo, chia sẻ kiến thức hữu ích trên mạng xã hội hay một thầy giáo có những video giảng bài sáng tạo hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu được nhiều học sinh yêu mến.

Trước đây, người thầy thường được kính trọng bởi vốn kiến thức, sự nghiêm khắc và khoảng cách nhất định với học trò. Ngày nay, bên cạnh sự kính trọng, các em còn mong muốn được kết nối với thầy cô, được nhìn thấy ở họ sự gần gũi, cởi mở, trẻ trung và khả năng thấu hiểu thế giới của thế hệ mình.

Giáo viên có thể trở thành người truyền cảm hứng không chỉ bằng những bài giảng trên lớp mà còn qua cách sống, cách ứng xử, gu thẩm mỹ, tinh thần học hỏi và thái độ trước những vấn đề của cuộc sống.

Tất nhiên, sức hút của người thầy không đồng nghĩa với việc phải trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội, càng không phải chạy theo trào lưu để thu hút sự chú ý. Giáo viên không cần biến mình thành một nhà sáng tạo nội dung hay người có ảnh hưởng để chứng minh sự hiện đại. Điều quan trọng là có tư duy cởi mở, hiểu học trò, biết sử dụng những phương thức phù hợp để truyền tải tri thức và tạo ra ảnh hưởng tích cực.

Họ cập nhật xu hướng nhưng không đánh mất bản sắc; thân thiện, hài hước với học trò nhưng vẫn giữ được sự nghiêm túc và chuẩn mực cần thiết.

Hình ảnh nhà giáo trẻ vừa hồng vừa chuyên hôm nay không chỉ nằm ở lòng yêu nghề, phẩm chất đạo đức mà còn ở năng lực thích ứng, khả năng làm chủ tri thức và công nghệ. Và dù rất trẻ, rất hiện đại, họ vẫn mang trong mình những giá trị cốt lõi làm nên sự cao quý của nghề giáo.

Nhìn ở một khía cạnh khác, hình ảnh cuốn hút đó còn có thể khiến nghề giáo trở nên hấp dẫn hơn trong mắt những người trẻ đang lựa chọn con đường nghề nghiệp. Điều đó càng có ý nghĩa trong bối cảnh giáo dục cần những con người không ngừng học hỏi, đổi mới và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của xã hội.

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