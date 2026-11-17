(VTC News) -

Clip nữ tài xế đi lùi tông trúng xe sau đang được lan tỏa trên mạng xã hội. (Nguồn: OTO+)

Định kiến “Bán xăng cho phụ nữ là tội ác” lại được nhiều quý ông nhắc lại đầy mỉa mai sau vụ tông xe chiều 13/11 tại trạm thu phí Lái Thiêu, TP.HCM. Khi barie vừa nâng, thay vì tiến lên, ô tô do người phụ nữ 45 tuổi cầm lái bỗng lùi lại, tông vào chiếc Lexus LX570 SuperSports đang dừng ngay phía sau, làm hỏng đầu chiếc xe sang này, còn đuôi ô tô của nữ tài xế cũng móp méo.

Nguyên nhân va chạm có phải do nhầm chân ga với chân phanh như nhiều người dự đoán hay không là việc mà nhà chức trách sẽ làm nếu cần thiết; điều đáng nói là thay vì bàn về chính sự việc, một bộ phận cư dân mạng lại nhắm vào giới tính của tài xế với những câu như “phụ nữ tốt nhất đừng cầm vô lăng”; “lại cảnh mợ nó lái xe”...

Đây là tình huống không hiếm hoi trong giao thông và tôi không bênh người gây ra cú lùi ấy, nhưng nếu đó là một tài xế nam, chắc chắn bình luận sẽ không “xôm tụ” như vậy, và cũng sẽ không đả động đến giới tính của anh ấy, sẽ không ai nhân đó kêu gọi “đừng bán xăng cho đàn ông” mà chỉ đơn giản chê anh lái kém, thiếu cẩn trọng.

Nữ tài xế bất ngờ đi lùi tông trúng xe Lexus phía sau ở trạm thu phí.

Định kiến liên quan đến phụ nữ lái xe nếu tồn tại cách đây vài chục năm thì có thể hiểu, nhưng đến bây giờ, khi ô tô đã là phương tiện quá bình thường, phổ biến cả ở nông thôn, nhà có ô tô thì phụ nữ biết lái cũng đương nhiên như biết lái xe máy, kiểu bình luận trên mang tính xúc phạm. Tài xế mắc lỗi rất nhiều, nhưng nếu đó là phụ nữ thì sai lầm sẽ bị quy cho đặc điểm giới tính.

Tôi thừa nhận nhiều phụ nữ bất cẩn khi cầm lái. Có người không quan sát kỹ khi chuyển làn, không xin đường, thiếu dứt khoát khi quay đầu, lúng túng lúc gặp tình huống bất ngờ. Thế nhưng đàn ông cũng đâu thiếu những trường hợp như vậy?

Thậm chí, không khó để bắt gặp những tài xế nam phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, tạt đầu xe khác, tranh đường từng chút một. Những hành vi ấy không chỉ gây khó chịu mà còn có thể cướp đi tính mạng của người khác. Vậy tại sao khi một nữ tài xế lái chưa tốt, người ta cười cợt và “kêu gọi” dừng bán xăng cho một nửa thế giới, còn khi nam tài xế tạo ra tình huống nguy hiểm, người ta sẽ nhìn nhận đúng đó là vấn đề của cá nhân?

Câu nói “bán xăng cho phụ nữ là tội ác” khiến nhiều nữ tài xế cảm thấy bị xúc phạm. (Ảnh minh họa: iStock)

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Safety Science tháng 10/2020, với sự tham gia của 2.254 người đi xe máy tại Đà Nẵng cho thấy nữ giới có tỷ lệ báo cáo về nguy cơ va chạm và vi phạm giao thông thấp hơn nam giới.

Nghiên cứu của Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc (IIHS) Mỹ cho thấy tỷ lệ tài xế nam liên quan đến tai nạn chết người, tính trên mỗi 100 triệu km di chuyển, cao hơn 48% so với nữ giới. Cụ thể, tỷ lệ này ở nam là 2,8, còn nữ là 1,9. IIHS cũng chỉ ra nam giới thường lái xe nhiều hơn, đồng thời có xu hướng tham gia các hành vi nguy hiểm như không thắt dây an toàn, chạy quá tốc độ và lái xe sau khi uống rượu bia nhiều hơn nữ giới.

Một nghiên cứu kéo dài 13 năm tại bang New South Wales, Australia, công bố năm 2021, theo dõi hơn 20.000 người lái xe trẻ kể từ khi họ được cấp giấy phép lái xe độc lập. Các nhà nghiên cứu kết hợp dữ liệu khảo sát với hồ sơ cảnh sát, bệnh viện và tử vong, đồng thời điều chỉnh các yếu tố nhân khẩu học và mức độ tham gia giao thông. Kết quả cho thấy, nam giới có tỷ lệ gặp bất kỳ loại tai nạn nào cao hơn nữ giới 1,25 lần.

Tuy chúng ta sẽ không dựa vào những con số trên để kết luận đàn ông lái xe ít an toàn hơn, nhưng rõ ràng quan điểm “muốn tránh nguy hiểm thì đừng cho phụ nữ lái xe” là sai.

Lái ô tô là kỹ năng cần học hỏi và rèn luyện. Người mới lái chưa thành thạo thì cần thêm thời gian, người thiếu kỹ năng thì phải học thêm, người vi phạm luật cần bị xử lý. Đàn ông hay phụ nữ đều phải đáp ứng những yêu cầu ấy như nhau. Một tài xế lấy bằng đã lâu nhưng ra đường không lái “lụa” thì không phải do người ấy là nữ, mà vì chị ấy ít lái hơn chồng mình.

Bản thân tôi đã lái ô tô 20 năm, nhiều bạn bè đồng nghiệp nữ của tôi cũng hằng ngày lái ô tô đi làm, đi công tác, họ chẳng kém cánh mày râu cả về kỹ năng lái cũng như phản xạ nhanh nhạy, quyết đoán khi xử lý tình huống.

Tai nạn không phân biệt giới tính, vì thế tôi chẳng hề bênh vực các tài xế nữ mắc lỗi. Một nữ tài xế chuyển làn không quan sát dẫn đến va chạm hay một nam tài xế uống rượu bia, phóng nhanh rồi gây tai nạn đều phải chịu trách nhiệm. Không ai được miễn trừ chỉ vì giới tính của mình.

Điều tôi mong muốn là sự công bằng trong cách nhìn nhận. Định kiến phụ nữ lái xe kém không chỉ khiến chị em khó chịu mà còn tạo ra tâm lý e ngại khi học và sử dụng phương tiện.

Một người mới cầm vô lăng vốn đã phải tập làm quen với nhiều thao tác, từ căn khoảng cách, quan sát gương, chuyển làn đến xử lý tình huống bất ngờ, nếu mỗi lần mắc lỗi lại phải đối diện với những câu chế giễu như “đúng là phụ nữ lái xe”, họ sẽ càng mất tự tin, sợ bị người khác chú ý và đánh giá. Thậm chí, có người chọn cách ít lái xe hơn, phụ thuộc vào chồng hoặc người thân dù bản thân hoàn toàn có khả năng lái xe.

Phụ nữ ngày nay cũng đi làm, kinh doanh, đi công tác, đưa đón con, thậm chí còn lái xe chở chồng nhậu say về nhà. Phụ nữ lái xe giỏi thì chính cánh đàn ông cũng được lợi, vì vậy đừng ngăn cản hay “dìm” chị em bằng những lời mỉa mai, cười cợt nữa. Nếu bạn gái, vợ hay em gái bạn lái còn non tay, hãy khuyến khích họ luyện nhiều hơn để nâng cao kỹ năng chứ không phải dựng thêm rào cản.

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