Từ khối B, chàng trai xứ Nghệ thành thủ khoa Toán Tin Đại học Bách khoa Hà Nội

(VTC News) -

Lê Cảnh Hải, sinh năm 2004, quê Nam Đàn, Nghệ An, từng là học sinh Trường THPT Nam Đàn 1.

Từ Nam Đàn đến giảng đường Bách khoa

Ở bậc THPT, Hải theo khối B và giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học. Thành tích này giúp Hải đăng ký xét tuyển tài năng vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Ban đầu, em trúng tuyển ngành Kỹ thuật thực phẩm. Đây cũng là lần đầu tiên Hải đặt chân đến Hà Nội và đến với ngôi trường mà sau này em xác định sẽ gắn bó.

Sau khi tìm hiểu các ngành đào tạo, Hải chuyển hướng sang Toán Tin. Sự kết hợp giữa nền tảng toán học và khả năng ứng dụng vào công nghệ là điều khiến nam sinh đặc biệt quan tâm. “Em lựa chọn Toán Tin vì bị thu hút bởi sự kết hợp giữa nền tảng toán học và khả năng ứng dụng vào công nghệ”, Hải chia sẻ.

Lê Cảnh Hải - Thủ khoa Khoa Toán Tin - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Gia đình Hải chỉ có hai mẹ con. Mẹ làm nghề nông, nguồn thu nhập hạn chế nhưng từ nhỏ luôn khuyến khích con học tập.

Bước vào đại học, bên cạnh áp lực học tập, Hải còn lo lắng về chi phí sinh hoạt. Ngay từ học kỳ đầu tiên, em vừa duy trì việc học vừa làm thêm để trang trải một phần sinh hoạt phí. Sau học kỳ đầu, Hải nhận học bổng Khuyến khích học tập của trường. Qua Phòng Công tác sinh viên, em được biết đến học bổng Chắp cánh Bách khoa và tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ quỹ.

Với Hải, học bổng không chỉ có giá trị về mặt tài chính, mà còn là động lực để em vượt hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu trong học tập và xứng đáng với sự hỗ trợ của Quỹ.

6 kỳ nhận học bổng và những bước tiến trong nghiên cứu

Theo học Toán Tin, Hải duy trì thành tích học tập tốt với 6 kỳ đạt học bổng Khuyến khích học tập. Em cũng đạt học bổng tham dự trường hè Toán học nâng cao tại KAIST, Hàn Quốc trong hai tuần.

Tại đây, Hải được học và trao đổi về nhiều chủ đề như Đại số, Phương trình đạo hàm riêng, Giải tích ngẫu nhiên và Toán kinh tế, đồng thời nghe các giáo sư chia sẻ về những hướng nghiên cứu.

Trải nghiệm tại Hàn Quốc cũng giúp Hải lần đầu hình dung rõ hơn về môi trường học thuật quốc tế và góp phần hình thành mong muốn tiếp tục học tập ở nước ngoài. “Đây cũng là nơi nhen nhóm ước mơ được đi du học của em”, Hải chia sẻ.

Nam sinh cảm ơn Khoa Toán - Tin, Đại học Bách khoa Hà Nội vì đã kết nối và tạo cơ hội để sinh viên được tham gia những chương trình học thuật ngoài trường. Bên cạnh trường hè tại KAIST, Hải tham gia nhiều hoạt động học thuật, trường hè và hội thảo khoa học do Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, FaMI - Khoa Toán - Tin tổ chức.

Lê Cảnh Hải (thứ 5 từ phải sang) nhận học bổng chắp cách Bách khoa năm 2023-2024.

Những trải nghiệm này giúp Hải từng bước xác định hướng đi sau khi tốt nghiệp, thay vì chỉ tập trung vào điểm số trên giảng đường. Năm học 2025-2026, Hải đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đó, em cũng được ghi nhận là sinh viên xuất sắc trong học tập và nghiên cứu của Khoa Toán - Tin ở các học kỳ 1 và 2 năm 2023.

Một dấu mốc khác trong hành trình đại học của Hải là việc trở thành một trong 40 sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tham gia hành trình nghiên cứu, học tập của sinh viên Việt Nam tại Vũ Hán và Trùng Khánh, Trung Quốc.

Trong quá trình học, Hải bắt đầu tham gia nghiên cứu khoa học với đề tài “Thuật toán quán tính một bước tự thích nghi giải bài toán bất đẳng thức biến phân tách và ứng dụng trong cân bằng mạng giao thông”, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thủy, Khoa Toán - Tin, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Với Hải, việc được làm việc cùng giảng viên hướng dẫn là một trong những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình nghiên cứu.

Từ những hoạt động học thuật và nghiên cứu, Hải nhận ra Toán Tin không chỉ dừng lại ở kiến thức lý thuyết mà còn có thể được ứng dụng để giải quyết các bài toán thực tế.

Để duy trì kết quả học tập, Hải cho biết em cố gắng tập trung theo dõi bài giảng trên lớp, đọc giáo trình và chủ động trao đổi với bạn bè. Việc học cùng nhau, theo Hải, giúp các sinh viên có thể chia sẻ cách giải quyết vấn đề, hỗ trợ nhau khi gặp nội dung khó và nâng cao hiệu quả học tập. “Em đặt học tập là mục tiêu trên hết”, Hải nói.

Ước mơ trở thành giảng viên, chăm lo cho mẹ

Sau khi tốt nghiệp, Hải dự định tiếp tục công việc trợ lý nghiên cứu tại VinUniversity và tìm kiếm cơ hội học tiếp ở bậc cao hơn trong lĩnh vực toán ứng dụng. Xa hơn, thủ khoa 10X mong muốn trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu và có một công việc ổn định.

Cảnh Hải và cô hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thủy tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 43.

Đằng sau những mục tiêu học thuật ấy vẫn là mong muốn giản dị: có thể tự lập và chăm lo tốt hơn cho mẹ. Từ một học sinh Nam Đàn từng đứng trước lựa chọn ngành học khi lần đầu đến Hà Nội, Hải đang từng bước xây dựng con đường riêng bằng học tập, nghiên cứu và những cơ hội quốc tế.

“Trước hết hãy cố gắng xây dựng một nền tảng học tập thật tốt cả về chuyên ngành lẫn ngoại ngữ, đồng thời đừng ngại chủ động kết nối với thầy cô, đặc biệt nếu các bạn có mong muốn theo đuổi nghiên cứu khoa học”, Hải nhắn nhủ.

Hành trình ấy, với chàng thủ khoa, không chỉ là câu chuyện về thành tích hay học bổng, mà còn là quá trình biến những hỗ trợ nhận được thành động lực để tiến xa hơn trên con đường đã lựa chọn.