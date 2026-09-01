Nữ thủ khoa ngành Kiểm toán nhận học bổng 7 kỳ, sắp gia nhập Big4

(VTC News) -

Với Ngọc Mai, khoảnh khắc tên mình được xướng lên trong lễ tốt nghiệp là dấu mốc đáng nhớ sau 4 năm đại học. Nữ sinh cho biết gia đình cũng vui mừng và tự hào khi những nỗ lực của cô được ghi nhận.

Tuy nhiên, Mai không xem danh hiệu thủ khoa là đích đến. “Tôi coi đây là cột mốc ý nghĩa trên hành trình trưởng thành, đồng thời là động lực để tiếp tục học hỏi và hoàn thiện bản thân”, tân cử nhân chia sẻ.

Trần Thị Ngọc Mai - Tân thủ khoa tốt nghiệp ngành Kiểm toán, chương trình Chất lượng cao - Đại học Kinh tế Quốc dân. (Ảnh: NVCC)

Giành học bổng 7 kỳ, tích cực nghiên cứu khoa học

Nhìn lại chặng đường đại học, Mai cho biết bản thân cũng trải qua những giai đoạn bỡ ngỡ và áp lực như nhiều sinh viên khác. Khối lượng học tập chuyên ngành, nghiên cứu khoa học, các chứng chỉ và kỳ thực tập đòi hỏi em phải liên tục sắp xếp lại thời gian.

Có những thời điểm áp lực chồng chất khiến nữ sinh mệt mỏi. Thay vì quá lo lắng về kết quả, Mai tự nhủ mình đang ở một đoạn “lên dốc”. “Nếu đã tiến xa như vậy thì chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, đỉnh của mục tiêu sẽ lại nằm trong tầm với. Cách nghĩ đó giúp tôi bình tĩnh, tập trung vào hiện tại và tiếp tục cố gắng, thay vì quá lo lắng về kết quả”, Mai nói.

Nữ thủ khoa cho rằng không có công thức đặc biệt nào để đạt GPA tuyệt đối. Với Mai, điều quan trọng là duy trì sự cố gắng đều đặn, biết sắp xếp thời gian và lựa chọn phương pháp phù hợp.

Trong học tập, nữ sinh ưu tiên nghe giảng và ghi chép trên lớp. Khi chưa hiểu bài, nữ sinh viên chủ động hỏi giảng viên hoặc trao đổi với bạn bè. Với những học phần khó hoặc nhiều kiến thức chuyên ngành, Mai dành thêm thời gian tìm tài liệu để củng cố kiến thức.

Tân cử nhân Trần Thị Ngọc Mai nhận giấy khen trong lễ tốt nghiệp.

Kiểm toán là ngành học Mai đã định hướng từ sớm. Theo nữ sinh, đây là lĩnh vực mang lại nhiều cơ hội học hỏi, đồng thời yêu cầu người học liên tục cập nhật kiến thức và chuẩn mực nghề nghiệp.

Theo học Chương trình Chất lượng cao tại Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE - Đại học Kinh tế Quốc dân, Mai có cơ hội tiếp cận môi trường học tập sử dụng tiếng Anh ở nhiều học phần. Điều này giúp em xây dựng nền tảng ngoại ngữ phục vụ việc tiếp cận tài liệu chuyên ngành và các chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh kiến thức trên giảng đường, các kỳ thực tập tại doanh nghiệp giúp Mai hình dung rõ hơn về công việc thực tế. Nữ sinh cho rằng trải nghiệm thực tế cũng giúp em hiểu rõ hơn những yêu cầu đặc thù của nghề kế toán, kiểm toán, từ đó xác định những năng lực cần tiếp tục trau dồi.

Trong 4 năm đại học, thành tích học tập của Mai được thể hiện qua 7 kỳ liên tiếp nhận Học bổng Khuyến khích học tập. Không chỉ tập trung vào điểm số, nữ sinh còn dành thời gian cho nghiên cứu khoa học. Mai là đồng tác giả một bài báo đăng tại tạp chí thuộc danh mục Q1 Scopus, hai bài báo tại hội thảo khoa học quốc tế và hai bài báo tại hội thảo khoa học quốc gia.

Nữ sinh đạt Giải Nhất Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Viện AEP và Giải Nhì cấp Đại học năm học 2024-2025. Trước đó, Mai giành Giải Ba Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Viện AEP và cấp Đại học năm học 2023-2024. Nữ sinh cũng đạt Giải Ba cuộc thi kiểm toán “Accounting Challenge Tournament 2025”.

Sắp gia nhập Big4

Sau khi tốt nghiệp, Ngọc Mai bắt đầu hành trình nghề nghiệp mới với vị trí Trợ lý Kiểm toán tại một công ty Kiểm toán thuộc nhóm Big4.

Song song với định hướng chuyên môn, nữ thủ khoa dành sự quan tâm tới các chính sách phát triển giáo dục và nhân lực, đặc biệt là Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026-2035, định hướng đến năm 2045”.

Theo Đề án, giai đoạn 2026-2035, mỗi năm phấn đấu tăng từ 2.000 đến 2.500 sinh viên người dân tộc thiểu số ở trình độ cao đẳng, đại học; đồng thời mở rộng quy mô đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và tuyển sinh dự bị đại học.

Từ một sinh viên bước vào đại học với không ít bỡ ngỡ, Ngọc Mai kết thúc 4 năm học với danh hiệu thủ khoa đầu ra ngành Kiểm toán, GPA 4.0/4.0.

Từ góc nhìn cá nhân, Mai cho rằng việc tăng cơ hội đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có thể tạo thêm lựa chọn cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, nhất là những người muốn theo đuổi các lĩnh vực gắn với phát triển kinh tế địa phương.

Nữ thủ khoa đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Theo Mai, đây là lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống và hoạt động kinh tế, từ tiếp cận nguồn vốn, sử dụng dịch vụ ngân hàng đến hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

“Vì vậy, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số vừa được đào tạo bài bản, vừa hiểu biết về đặc điểm và nhu cầu của cộng đồng nơi mình sinh sống sẽ là lợi thế lớn để giải quyết vấn đề tài chính tại địa phương”, Mai nhận định.

Phía trước nữ thủ khoa là môi trường nghề nghiệp mới tại Big4. Với Ngọc Mai, danh hiệu thủ khoa không phải điểm kết thúc, mà là động lực để tiếp tục học hỏi, hoàn thiện chuyên môn và tạo ra những giá trị thiết thực trong công việc.