Xót xa bé gái 22 tháng tuổi bị chó tấn công nát mặt

Bé gái 22 tháng tuổi được đưa tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng hoảng loạn, quấy khóc liên tục vì đau đớn sau khi bị chó cắn. Vùng hàm mặt của bé có nhiều vết thương phức tạp, chảy máu nhiều, nguy cơ ảnh hưởng nặng nề cả chức năng lẫn thẩm mỹ.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang, khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, việc xử trí gặp nhiều khó khăn do bệnh nhi còn quá nhỏ, tinh thần hoảng sợ, không hợp tác khi thăm khám. Điều này khiến bác sĩ khó đánh giá đầy đủ mức độ tổn thương và kiểm soát chảy máu ban đầu.

Ngoài vết thương nghiêm trọng, êkíp điều trị còn phải đối mặt nguy cơ nhiễm trùng và bệnh dại, đòi hỏi can thiệp nhanh, chính xác, đồng thời toàn diện.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương cầm máu, làm sạch và sát khuẩn toàn bộ vùng tổn thương. Bé được chỉ định phẫu thuật cấp cứu trong thời gian sớm nhất.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Trong ca mổ, những phần mô dập nát trên khuôn mặt được cắt lọc cẩn thận, các vết thương được xử lý nhằm phục hồi tối đa cấu trúc giải phẫu, bảo đảm cả chức năng ăn nhai, biểu cảm và yếu tố thẩm mỹ sau này.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine phòng dại theo phác đồ. Hiện sức khỏe bé tiến triển tốt, tỉnh táo, không còn quấy khóc, chưa ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng.

Theo các bác sĩ, tai nạn do chó hoặc súc vật cắn không chỉ gây tổn thương thể chất mà còn dễ để lại sang chấn tâm lý cho trẻ nhỏ. Những trải nghiệm đau đớn, hoảng loạn có thể khiến trẻ sợ động vật kéo dài, mất ngủ, giật mình hoặc quấy khóc.

Chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không để trẻ nhỏ chơi một mình với chó, mèo hay vật nuôi, kể cả thú cưng đã nuôi lâu năm. Gia đình cần tiêm phòng dại đầy đủ cho vật nuôi, quản lý bằng dây dắt, rọ mõm hoặc nhốt an toàn, nhất là khi nhà có trẻ nhỏ hoặc đưa ra nơi công cộng.