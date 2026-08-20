Trượt lớp 10, trường nghề cách 30km, hàng trăm học sinh ở Đắk Lắk gặp khó

(VTC News) -

Những ngày qua, em Nguyễn Thị Kim Tuyền, học sinh lớp 9 năm học 2025-2026, Trường THCS Bùi Thị Xuân (xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk), luôn thấp thỏm sau khi biết không trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Phan Chu Trinh (xã Xuân Cảnh).

Năm nay, điểm xét tuyển vào Trường THPT Phan Chu Trinh là 37,5 điểm, trong khi Tuyền đạt 36,5 điểm. Đây là trường THPT công lập tuyển sinh chủ yếu học sinh ở các xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh và một số địa bàn lân cận như Xuân Thọ, phường Sông Cầu, Xuân Đài.

Hàng trăm học sinh đứng trước nghi cơ bỏ học do trượt lớp 10 công lập.

Không đỗ trường công, Tuyền tìm hiểu các phương án học tiếp nhưng đều gặp trở ngại. Nếu đăng ký vào trường dân lập tại phường Tuy Hòa, gia đình em không đủ điều kiện kinh tế để theo học.

Còn nếu học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sông Cầu, em phải di chuyển hơn 30km từ nhà đến trường. “Em mong trung tâm mở lớp tại địa phương để em có thể tiếp tục học tập, không phải đi xa”, Tuyền nói.

Tương tự, em Đào Võ Khắc Duy, học sinh Trường THCS Bùi Thị Xuân, cũng không đủ điểm trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Phan Chu Trinh sau 2 đợt xét tuyển. Gia đình Duy tìm hiểu phương án cho em học trường dân lập hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên nhưng đều gặp khó vì khoảng cách xa nhà. Nếu không tìm được nơi học phù hợp, gia đình tính đến việc cho Duy nghỉ học.

Theo các phụ huynh, từ khu vực xã Xuân Lộc đến cơ sở chính của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sông Cầu dài hơn 30km. Việc đi lại mỗi ngày gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Trung tâm hiện không có ký túc xá dành cho học sinh. Phương án thuê trọ gần trường cũng khiến phụ huynh không yên tâm khi con vừa hoàn thành bậc THCS, còn nhỏ tuổi.

Phụ huynh khóc vì con đứng trước nguy cơ phải nghỉ học.

Chị Nguyễn Thị Tâm, phụ huynh ở xã Xuân Lộc, cho biết gia đình chị sống ở khu vực ven biển, xa trung tâm. Sau khi con không trúng tuyển vào trường công lập, gia đình rất lo lắng vì chưa tìm được nơi học phù hợp. “Người dân ở đây chủ yếu làm nông hoặc đi biển, không có thời gian đưa đón con mỗi ngày. Trường dân lập thì xa, học phí cao, còn để con ở trọ đi học thì gia đình không yên tâm”, chị Tâm nói.

Nhiều phụ huynh mong muốn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sông Cầu mở lại lớp tại địa phương như những năm trước để học sinh vừa học văn hóa, vừa học nghề mà không phải đi xa.

Trước đây, trung tâm từng mở các lớp tại xã Xuân Cảnh, Xuân Lộc, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh khu vực ven biển. Tuy nhiên, năm học 2026-2027, các lớp này không còn được tổ chức, học sinh phải đến học tập trung tại cơ sở chính ở phường Sông Cầu.

Theo ông Phan Văn Tùng - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Chu Trính, năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk giao Trường tuyển gần 400 học sinh lớp 10 theo địa bàn. Với điểm xét tuyển 37,5 điểm, kèm các tiêu chí phụ, hơn 130 học sinh không trúng tuyển vào trường.

Phụ huynh mong muốn cơ quan ban ngành tạo điều kiện cho con mình được đến trường.

Ngoài ra, Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp cũng tổ chức tuyển sinh lớp 10. Sau các đợt xét tuyển, gần 30 học sinh không trúng tuyển. Chỉ tính riêng 2 trường, khoảng 160 học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập.

Hiệu trưởng Trường THPT Phan Chu Trinh Phan Văn Tùng cũng mong muốn tuyển thêm học sinh nhưng chỉ tiêu được giao từ trước và phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. “Nhà trường hiện thiếu 10 giáo viên và đang làm các thủ tục tuyển dụng để kịp năm học mới. Việc các em không trúng tuyển phải đi học tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cách nhà hàng chục km khiến chúng tôi cũng rất băn khoăn”, ông Tùng nói.

Theo ông Tùng, việc tuyển thêm học sinh còn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng của trường, nhất là phòng học và giáo viên.

Sở GD&ĐT đề xuất mở 2 lớp GDTX tại THPT Phan Chu Trinh

Trước những tâm tư và nguyện vọng của phụ huynh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh trong đó đề xuất cho phép mở lớp Chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT ngay tại Trường THPT Phan Chu Trinh.

Theo Sở GD&ĐT, trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trường THPT Phan Chu Trinh được giao 396 chỉ tiêu. 532 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 và 92 học sinh đăng ký nguyện vọng 2. Nhà trường tuyển đủ 396 học sinh, với điểm sàn 37,5 điểm.

Sau các đợt xét tuyển, 131 học sinh không trúng tuyển, trong đó 100 em cư trú tại xã Xuân Lộc, 29 em ở xã Xuân Cảnh và 2 em ở phường Sông Cầu.

Sở GD&ĐT cho biết, xã Xuân Lộc và Xuân Cảnh hiện chưa có cơ sở GDTX đóng trên địa bàn. Học sinh không trúng tuyển nếu có nhu cầu học Chương trình GDTX cấp THPT phải đăng ký tại cơ sở gần nhất là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sông Cầu, đặt tại thôn Trung Thịnh, phường Sông Cầu, cách xã Xuân Lộc khoảng 30km.

Khoảng cách này gây khó khăn cho học sinh trong việc đi lại, học tập và có nguy cơ ảnh hưởng đến việc tiếp tục học tập của các em.

Để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học do khó khăn về địa lý, Sở GD&ĐT đề xuất cho phép học sinh trên địa bàn xã Xuân Lộc không trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Phan Chu Trinh, nếu có nhu cầu, được đăng ký học Chương trình GDTX cấp THPT thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sông Cầu nhưng đặt lớp tại cơ sở Trường THPT Phan Chu Trinh. Dự kiến, phương án này sẽ tổ chức 2 lớp GDTX cấp THPT.

Sở GD&ĐT cho rằng phương án này vừa tạo điều kiện để học sinh không trúng tuyển lớp 10 công lập được tiếp tục học tập gần nhà, vừa thực hiện chủ trương phân luồng sau THCS, giúp các em có cơ hội học văn hóa kết hợp định hướng nghề nghiệp phù hợp.