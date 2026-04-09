Trung Quốc muốn xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai ở mức độ cao với Việt Nam

Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 9/4 khi trả lời câu hỏi của phóng viên Đài TNVN thường trú tại Bắc Kinh về chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bà Mao Ninh cho biết, trong thời gian ở thăm Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hội kiến Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế và Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh.

Theo người phát ngôn, tháng 4/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm cấp Nhà nước thành công tới Việt Nam, đưa việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược bước sang giai đoạn phát triển mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh.

Bà nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Trung Quốc là điểm đến trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch nước, đã thể hiện đầy đủ sự coi trọng cao độ đối với việc phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước.

“Trung Quốc mong đợi thông qua chuyến thăm này tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, không ngừng làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa thế giới, cùng nhau bảo vệ hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực và toàn cầu”, bà Mao Ninh nói.

Trước đó, theo thông cáo báo chí của hai nước, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4/2026.