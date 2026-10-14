Hải Phòng chuẩn bị lễ truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn

(VTC News) -

Sáng 14/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố cùng Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó Chính ủy Quân khu 3 kiểm tra công tác chuẩn bị và chỉ đạo tổng duyệt nội dung điều hành các lực lượng phục vụ lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo.

Ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng (áo trắng) kiểm tra công tác chuẩn bị lễ viếng, truy điệu, lễ an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng và xã Vĩnh Bảo, đến nay, công tác chuẩn bị cho buổi lễ cơ bản hoàn tất. Khu vực tổ chức được chỉnh trang, hoàn thiện trang trí khánh tiết; không gian trưng bày hiện vật và 20 ảnh tư liệu ghi lại quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt được bố trí trang trọng.

Khu an táng cũng được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm các điều kiện để tổ chức nghi thức đưa 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn về nơi an nghỉ.

Khu vực chuẩn bị diễn ra sự kiện.

Qua kiểm tra thực tế và trực tiếp theo dõi tổng duyệt các nội dung của buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng từng hạng mục, phần việc, bảo đảm các điều kiện tổ chức lễ được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo.

Trong đó, các đơn vị chú trọng cơ sở vật chất, công tác khánh tiết, bố trí không gian và các trang thiết bị phục vụ buổi lễ; phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Các chiến sĩ diễn tập công tác an táng các phần mộ liệt sĩ.

Ông Đào Trọng Đức cũng yêu cầu các lực lượng tham gia thực hành nghi thức tập luyện kỹ lưỡng từng khâu, nắm chắc trình tự, nội dung, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất giữa các bộ phận, không để xảy ra sai sót.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ phải được đặc biệt quan tâm, chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh.

Nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức khẳng định, lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh, tử nạn trong chiến tranh.

Vì vậy, công tác tổ chức phải bảo đảm trang trọng, thành kính, chu đáo và đúng quy định, qua đó góp phần lan tỏa truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nơi đặt hài cốt các liệt sĩ tại nghĩa trang Mả Chìa.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo là 1 trong 3 điểm truyền hình trực tiếp lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên cả nước, cùng với Tuyên Quang và Cần Thơ.

Chương trình dự kiến diễn ra vào 8h ngày 15/10, được truyền hình trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo, kết nối người dân cả nước cùng tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh, tử nạn trong chiến tranh.

Việc tổ chức trang trọng lễ viếng, truy điệu và an táng tại khu vực Mả Chìa không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân TP Hải Phòng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn góp phần khẳng định giá trị bền vững của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các thế hệ đi trước.