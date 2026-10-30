Nấu hơn 1.300 suất ăn mỗi ngày, trường học kiểm soát từng khâu ra sao?

(VTC News) -

Bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hiệp Tân.

Mỗi ngày, Trường Tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh, TP.HCM) phục vụ hơn 1.300 suất ăn bán trú cho học sinh tại hai cơ sở. Thay vì sử dụng suất ăn chế biến từ bên ngoài đưa đến, nhà trường tổ chức nấu ăn trực tiếp tại trường, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế đến chế biến và phân chia thức ăn cho từng lớp.

Mở cửa bếp nấu, công khai từng bữa ăn

Theo cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân, chất lượng nguồn thực phẩm là yếu tố quan trọng hàng đầu trong tổ chức bữa ăn bán trú.

Thực phẩm không tươi ngon sẽ ảnh hưởng đến chất lượng món ăn, khiến học sinh không muốn ăn hoặc ăn ít hơn nhu cầu. Vì vậy, nhà trường chú trọng kiểm soát từng khâu, đồng thời tạo điều kiện để phụ huynh tham gia giám sát hoạt động bán trú.

Mỗi học kỳ, Trường Tiểu học Hiệp Tân sẽ tổ chức hoạt động “giờ ăn mở” với tất cả phụ huynh có con đang theo học tại trường ở cả 2 cơ sở.

Trong “giờ ăn mở”, phụ huynh được tham quan các khâu tiếp nhận thực phẩm, sơ chế, tìm hiểu quy trình vận hành bếp ăn một chiều và đơn vị cung cấp nguyên liệu. Nhà trường cũng công khai thực đơn dinh dưỡng, tạo điều kiện để phụ huynh trực tiếp trải nghiệm bữa ăn giống như học sinh.

Bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hiệp Tân.

“Không chỉ tổ chức giờ ăn mở mỗi học kỳ một lần, trường còn duy trì hoạt động giám sát hằng tháng. Phụ huynh có thể đăng ký theo dõi những nội dung mình quan tâm như tiếp phẩm, chế biến, giờ ăn hoặc vệ sinh tại trường”, cô Nguyệt cho biết.

Cùng với đó, nhà trường tăng cường công khai thông tin trên kênh điện tử để phụ huynh tiện theo dõi. Các nội dung được cập nhật gồm công tác tiếp phẩm hằng ngày, việc đối chiếu số lượng thực phẩm đặt mua và thực nhận, nguyên liệu chế biến, khẩu phần ăn của học sinh và công tác lưu mẫu thức ăn.

Theo cô Nguyệt, quy trình tiếp nhận thực phẩm thường bắt đầu từ khoảng 6h. Nhân viên y tế, cấp dưỡng và bảo mẫu phối hợp kiểm tra số lượng, cân đo và đối chiếu với đơn hàng. Các loại thịt, cá, trứng, rau củ được đánh giá cảm quan về độ tươi, chất lượng; những thực phẩm không bảo đảm sẽ được trả lại hoặc loại bỏ.

Phụ huynh tham gia “giờ ăn mở”.

Sau khi tiếp nhận, nguyên liệu được đưa vào sơ chế, làm sạch, cắt thái và chế biến. Thức ăn sau đó được chia vào dụng cụ để chuyển đến từng lớp phục vụ học sinh.

Cô Nguyệt cho biết: “Việc tổ chức bếp ăn trực tiếp tại trường đòi hỏi cơ sở vật chất và nhân lực phù hợp. Với mô hình của Hiệp Tân, nhà trường tự tổ chức nấu ăn tại chỗ, chủ động theo dõi các khâu từ tiếp nhận nguyên liệu đến khi thức ăn được đưa lên lớp để đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh”.

Phụ huynh an tâm, học sinh hào hứng với bữa ăn ở trường

Không chỉ chú trọng chất lượng thực phẩm, Trường Tiểu học Hiệp Tân còn quan tâm đến cách học sinh tiếp cận và hình thành thói quen ăn uống trong giờ bán trú.

Theo cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt, học sinh không được chia sẵn từng khẩu phần mà tự lấy thức ăn trên lớp. Trước bữa ăn, giáo viên dành khoảng 3 phút giới thiệu các món, hướng dẫn học sinh lựa chọn lượng thức ăn phù hợp, khuyến khích các em thử đa dạng thực phẩm dù không yêu thích.

Học sinh tự lấy khẩu phần ăn theo sức ăn của mình.

“Cách tổ chức này cũng giúp trẻ học cách tự phục vụ và chia sẻ. Giáo viên hướng dẫn các em lấy lượng cơm, món mặn, món xào và trái cây vừa đủ, tránh lấy quá nhiều rồi bỏ thừa hoặc khiến những bạn ăn sau không còn đủ phần. Học sinh được nhắc rửa tay trước khi ăn và tự thu dọn sau bữa ăn”, cô Nguyệt nói

Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, để bữa ăn bán trú đạt chất lượng, ngoài quy trình kiểm soát thực phẩm, sự phối hợp và tin tưởng giữa nhà trường với phụ huynh cũng rất quan trọng. Việc công khai thông tin, tổ chức giờ ăn mở và tạo điều kiện cho cha mẹ học sinh giám sát là cách để hai bên cùng chia sẻ trách nhiệm trong chăm sóc học sinh.

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt thường xuyên kiểm tra bữa ăn bán trú của từng lớp.

Chị Lê Thị Hạnh, có con học lớp 5 tại trường, cho biết bữa ăn bán trú luôn là vấn đề được phụ huynh quan tâm bởi liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Chị thường xuyên tham gia các hoạt động giờ ăn mở, giám sát bữa ăn và theo dõi thông tin nhà trường công khai.

“Việc được trực tiếp tham quan quy trình chế biến, ăn thử suất ăn giống học sinh giúp phụ huynh có thêm cơ sở đánh giá chất lượng bữa ăn. Tôi cũng yên tâm hơn khi trường tự tổ chức nấu tại chỗ, không phải vận chuyển thức ăn đã chế biến từ nơi khác đến. Điều này giúp món ăn được phục vụ nóng hơn, hạn chế thời gian di chuyển và bảo quản”, chị Hạnh cho biết.

Trong khi đó, chị Phạm Thị Hồng Ngọc, có hai con học lớp 4 và lớp 2 tại trường, cho biết bản thân không thể thường xuyên đến trường giám sát nên chủ yếu theo dõi thực đơn, khẩu phần qua đường link nhà trường cung cấp.

Nhà trường chuẩn bị cháo riêng cho học sinh bị bệnh.

“Hai con tôi khá kén ăn. Vì vậy, tôi thường hỏi các con có ăn hết cơm ở trường không. Khi các bé cho biết đã ăn hết suất, tôi phần nào yên tâm về khẩu vị món ăn. Tôi cũng nhận thấy thực đơn được thay đổi thường xuyên, giúp học sinh không bị nhàm chán”, chị Ngọc nói.

Với chị Ngọc, việc nhà trường công khai thông tin về bữa ăn giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi và có thêm sự tin tưởng. Chị cho rằng chất lượng bữa ăn không chỉ nằm ở việc cung cấp đủ dinh dưỡng mà còn cần phù hợp với khẩu vị, giúp trẻ hào hứng khi đến giờ ăn.

Từ việc kiểm soát nguyên liệu, công khai quy trình chế biến đến tạo điều kiện để phụ huynh giám sát và hướng dẫn học sinh tự phục vụ, nhà trường đang hướng tới mục tiêu để mỗi bữa ăn bán trú không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà còn trở thành khoảng thời gian vui vẻ, tích cực đối với các em.