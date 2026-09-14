Trọng tài mắc sai lầm khiến Man Utd thua Man City

(VTC News) -

Video: Tổng hợp trận đấu Man City 1-0 Man Utd.

Ngày 13/9, Erling Haaland ghi bàn duy nhất giúp Man City đánh bại Man Utd 1-0 tại sân Old Trafford trong khuôn khổ vòng 4 Ngoại Hạng Anh 2026-2027. Tuy nhiên, tình huống lập công của tiền đạo người Na Uy phải trải qua quá trình kiểm tra VAR kéo dài vì liên quan đến khả năng việt vị.

Tình huống diễn ra khi Josko Gvardiol đưa bóng từ cánh trái vào khu vực cấm địa Man Utd. Sau khi bóng đổi hướng, Haaland xuất hiện ở cột xa và dứt điểm tung lưới đội chủ nhà. Trợ lý trọng tài lập tức căng cờ báo việt vị. VAR sau đó vào cuộc và đảo ngược quyết định.

Qua hình ảnh quay trực tiếp, Haaland đứng thấp hơn hàng phòng ngự Man Utd ở thời điểm Gvardiol chuyền bóng. Tuy nhiên, công nghệ bắt việt vị bán tự động cho thấy tiền đạo Man City vẫn ở vị trí hợp lệ.

Nguyên nhân nằm ở Patrick Dorgu. Trong nỗ lực lao ra ngăn Gvardiol thực hiện đường chuyền, hậu vệ Man Utd duỗi chân về phía sau. Phần chân này được xác định nằm ngang hoặc thấp hơn Haaland, qua đó khiến tiền đạo người Na Uy không rơi vào thế việt vị.

Bàn thắng của Haaland giúp Man City thắng Man Utd 1-0. (Ảnh: Reuters)

Khoảng cách giữa Haaland và Dorgu rất nhỏ, trong khi góc máy khiến tiền đạo Man City trông như đã vượt xuống dưới hàng thủ đối phương. Công nghệ bán tự động xác định vị trí dựa trên các bộ phận cơ thể có thể ghi bàn thay vì chỉ dựa vào cảm nhận từ hình ảnh truyền hình.

Dù vậy, VAR vẫn phải kiểm tra thêm một chi tiết khác. Enzo Fernandez cũng đứng ở vị trí việt vị trong vòng cấm khi cố gắng tiếp cận quả tạt. Tiền vệ người Argentina lao xuống, bật lên thực hiện động tác đánh đầu nhưng không chạm bóng.

Theo luật, cầu thủ đứng ở vị trí việt vị không nhất thiết bị thổi phạt nếu không tham gia hoặc tác động trực tiếp tới tình huống. VAR vì thế phải xác định liệu Fernandez có ảnh hưởng tới khả năng phòng ngự của Lisandro Martinez hay không.

Sau khi xem xét, tổ VAR kết luận Fernandez không có tác động đủ rõ ràng để bị coi là can thiệp vào pha bóng. Vì tiền vệ Man City không chạm bóng và hành động của anh không bị xác định là cản trở đối phương, tình huống vẫn được tiếp tục.

Quyết định này gây nhiều tranh luận. Một số ý kiến cho rằng sự xuất hiện của Fernandez khiến Martinez mất tập trung và chậm phản ứng, qua đó gián tiếp tạo điều kiện để Haaland dứt điểm ở cột xa.

Sau trận đấu, cơ quan điều hành trọng tài chuyên nghiệp Pro Ref thừa nhận bàn thắng quyết định của Erling Haaland trong trận derby Manchester lẽ ra không được công nhận.

“Liên quan đến tình huống xảy ra ở phút 60 trong trận đấu Ngoại Hạng Anh hôm 13/9 giữa Manchester United và Manchester City tại Old Trafford, chúng tôi xin đưa ra lời giải thích về bàn thắng được công nhận của Erling Haaland. Quyết định ban đầu trên sân là Haaland đã rơi vào thế việt vị. Tình huống này sau đó được VAR kiểm tra và xác định Haaland không việt vị.

Trong cùng tình huống tấn công, chúng tôi xác định Enzo Fernandez không chạm vào bóng. Do đó, việc vị trí của anh ấy có cấu thành lỗi việt vị hay không mang tính chủ quan. Tuy nhiên, trong trường hợp này, VAR đã không nhận ra khả năng vị trí của Enzo gây ảnh hưởng đến tình huống và đáng lẽ phải đề nghị trọng tài chính xem lại pha bóng trên màn hình bên sân.

Chúng tôi đã liên hệ với Manchester United vào tối nay để thừa nhận điều mà chúng tôi đánh giá là một sai sót trong nhận định. Tình huống này sẽ được xem xét lại”, người phát ngôn của Pro Ref cho biết.