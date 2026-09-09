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Xuất bản ngày 09/09/2026 05:46 AM
Xuất bản ngày 09/09/2026 05:46 AM

Man City đánh bại Porto 2-0: Haaland lập cú đúp

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cú đúp của Erling Haaland trong hiệp 2 giúp Man City giành chiến thắng 2-0 trước Porto ở vòng phân hạng UEFA Champions League.

Sáng 9/9 (giờ Việt Nam), Man City đánh bại Porto 2-0 trên sân Dragao (Porto, Bồ Đào Nha) ở lượt trận đầu tiên vòng phân hạng Champions League 2026-2027 (Cúp C1 châu Âu). Man City áp đảo nhưng phải nhờ tới sự tỏa sáng của Erling Haaland trong hiệp 2 mới giành chiến thắng.

Champions League
Porto
0-2
Man City
KẾT THÚC
Haaland 47’,90+1’
Thống kê trận đấu
36%Kiểm soát bóng64%
5Sút20
0Sút trúng đích10
2Phạt góc5
1Thẻ vàng3
0Thẻ đỏ0

Chênh lệch giữa hai đội thể hiện rõ qua các con số. Man City kiểm soát bóng 64%, tung 20 cú sút với 10 lần trúng đích và tạo 6 cơ hội nguy hiểm. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội khách lên tới 2,33, trong khi Porto chỉ đạt 0,22 và không có cú sút trúng đích nào trong cả trận.

Đội chủ nhà áp đảo ngay từ hiệp một với tỷ lệ cầm bóng lên tới gần 70%. Porto hầu như chỉ phòng ngự và không có nổi pha dứt điểm nào. Sự xuất sắc của thủ môn Diogo Costa là lý do chính giúp Porto không thủng lưới trong hiệp đấu đầu tiên.

Haaland (áo đen) ghi 2 bàn giúp Man City thắng Porto 2-0. (Ảnh: Reuters)

Haaland (áo đen) ghi 2 bàn giúp Man City thắng Porto 2-0. (Ảnh: Reuters)

Thế bế tắc được phá ngay đầu hiệp hai. Phút 47, Man City phối hợp bên cánh trái trước khi Enzo Fernandez tạt chính xác để Haaland bật cao đánh đầu tung lưới Porto, đưa đội khách vượt lên.

Sau bàn thắng, Porto cố gắng đẩy cao đội hình nhưng vẫn bế tắc. Trong khi đó, Man City duy trì thế kiểm soát nhưng chơi bóng an toàn, giữ bóng chắc hơn để triệt tiêu khả năng tạo cơ hội của đối thủ.

Hy vọng giữ điểm ở lại sân nhà của Porto chấm dứt ở phút đá bù đầu tiên. Man City tiếp tục khai thác ở cánh trái. Lần này, Ait-Nouri kiến tạo cho Haaland hoàn tất cú đúp, giúp Man City thắng Porto 2-0.

Man City đánh bại Porto 2-0: Haaland lập cú đúp - 3
Porto
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
99
Diogo Costa
8,5
4
Jakub Kiwior
6,9
7
William Gomes
5,7
10
Gabriel Veiga
6,1
11
Pepe
5,7
13
Pablo Rosario
6,0
18
Nehuen Perez
6,6
19
Andre Silva
5,9
20
Alberto Costa
5,7
22
Alan Varela
6,4
52
Martim Fernandes
6,1
DỰ BỊ VÀO SÂN
16
Hwang In-beom
6,1
17
Borja Sainz
6,4
29
Santiago Gimenez
6,5
42
Seko Fofana
74
Francisco Moura
6,3
Man City đánh bại Porto 2-0: Haaland lập cú đúp - 4
Man City
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Gianluigi Donnarumma
6,8
3
Ruben Dias
7,0
6
Marc Guehi
7,9
9
Erling Haaland
9,0
10
Rayan Cherki
6,8
17
Enzo Fernandez
8,4
24
Josko Gvardiol
7,0
27
Matheus Nunes
7,0
32
Ayyoub Bouaddi
7,1
42
Antoine Semenyo
7,3
47
Phil Foden
7,0
DỰ BỊ VÀO SÂN
5
Elliot Anderson
7,1`
7
Iliman Ndiaye
7,1
8
Mateo Kovacic
6,6
21
Rayan Ait-Nouri
7,5
45
Abdukodir Khusanov
6,4
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