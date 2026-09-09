Man City đánh bại Porto 2-0: Haaland lập cú đúp

(VTC News) -

Sáng 9/9 (giờ Việt Nam), Man City đánh bại Porto 2-0 trên sân Dragao (Porto, Bồ Đào Nha) ở lượt trận đầu tiên vòng phân hạng Champions League 2026-2027 (Cúp C1 châu Âu). Man City áp đảo nhưng phải nhờ tới sự tỏa sáng của Erling Haaland trong hiệp 2 mới giành chiến thắng.

● Champions League Porto 0 - 2 Man City KẾT THÚC Haaland 47’,90+1’ Thống kê trận đấu

Chênh lệch giữa hai đội thể hiện rõ qua các con số. Man City kiểm soát bóng 64%, tung 20 cú sút với 10 lần trúng đích và tạo 6 cơ hội nguy hiểm. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội khách lên tới 2,33, trong khi Porto chỉ đạt 0,22 và không có cú sút trúng đích nào trong cả trận.

Đội chủ nhà áp đảo ngay từ hiệp một với tỷ lệ cầm bóng lên tới gần 70%. Porto hầu như chỉ phòng ngự và không có nổi pha dứt điểm nào. Sự xuất sắc của thủ môn Diogo Costa là lý do chính giúp Porto không thủng lưới trong hiệp đấu đầu tiên.

Haaland (áo đen) ghi 2 bàn giúp Man City thắng Porto 2-0. (Ảnh: Reuters)

Thế bế tắc được phá ngay đầu hiệp hai. Phút 47, Man City phối hợp bên cánh trái trước khi Enzo Fernandez tạt chính xác để Haaland bật cao đánh đầu tung lưới Porto, đưa đội khách vượt lên.

Sau bàn thắng, Porto cố gắng đẩy cao đội hình nhưng vẫn bế tắc. Trong khi đó, Man City duy trì thế kiểm soát nhưng chơi bóng an toàn, giữ bóng chắc hơn để triệt tiêu khả năng tạo cơ hội của đối thủ.

Hy vọng giữ điểm ở lại sân nhà của Porto chấm dứt ở phút đá bù đầu tiên. Man City tiếp tục khai thác ở cánh trái. Lần này, Ait-Nouri kiến tạo cho Haaland hoàn tất cú đúp, giúp Man City thắng Porto 2-0.