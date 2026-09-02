10 cầu thủ đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng Ngoại Hạng Anh hè 2026

(VTC News) -

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 của Ngoại Hạng Anh ghi nhận hàng loạt thương vụ vượt mốc 100 triệu euro. Theo dữ liệu Transfermarkt, 10 cầu thủ có phí chuyển nhượng cao nhất đạt tổng cộng 1,096 tỷ euro, riêng 4 thương vụ đứng đầu đã tiêu tốn 543 triệu euro.

Man City sở hữu cầu thủ đắt nhất kỳ chuyển nhượng là Enzo Fernandez, đồng thời có 3 cái tên trong top 10. Tottenham cũng góp 3 thương vụ, trong khi Chelsea, Liverpool, Arsenal và Man Utd mỗi đội có một cầu thủ.

Enzo Fernandez là cầu thủ đắt giá nhất giải Ngoại Hạng Anh hè 2026. (Ảnh: Reuters)

Ngôi sao đắt giá nhất

Enzo Fernandez đứng đầu danh sách khi chuyển từ Chelsea sang Man City với mức phí 145 triệu euro. Giá trị thị trường của tiền vệ Argentina tại thời điểm chuyển nhượng được Transfermarkt xác định ở mức 100 triệu euro.

Thương vụ đắt giá nhất của giải Ngoại Hạng Anh được hoàn tất đúng vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Đây cũng là một trong ba thương vụ thuộc top 10 của Man City. Đội bóng này trả thêm 135 triệu euro cho Elliot Anderson và 95 triệu euro để chiêu mộ Ayyoub Bouaddi.

Ba tiền vệ này khiến Man City tiêu tổng cộng 375 triệu euro, tương đương hơn 71% tổng ngân sách mua cầu thủ 526,2 triệu euro của CLB trong mùa hè.

Xếp thứ hai là Morgan Rogers. Chelsea bỏ ra 138 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ tấn công người Anh. Giá trị thị trường của Rogers trước khi chuyển đội được xác định ở mức 90 triệu euro.

NGOẠI HẠNG ANH Cầu thủ đắt giá nhất Hè 2026 Hạng Cầu thủ CLB mới Phí chuyển nhượng 1 Enzo Fernandez Man City 145 triệu euro 2 Morgan Rogers Chelsea 138 triệu euro 3 Elliot Anderson Man City 135 triệu euro 4 Bradley Barcola Liverpool 125 triệu euro 5 Sandro Tonali Tottenham 108 triệu euro 6 Mateus Fernandes Tottenham 99 triệu euro 7 Ayyoub Bouaddi Man City 95 triệu euro 8 Savio Tottenham 87,7 triệu euro 9 Bruno Guimaraes Arsenal 87,5 triệu euro 10 Carlos Baleba Man Utd 75,9 triệu euro

Elliot Anderson đứng thứ ba với 135 triệu euro, còn Bradley Barcola là cầu thủ thứ tư vượt mốc 100 triệu euro. Liverpool trả PSG 125 triệu euro cho cầu thủ chạy cánh người Pháp.

Chỉ riêng Fernandez, Rogers, Anderson và Barcola có tổng mức phí 543 triệu euro, gần bằng toàn bộ số tiền Man City chi ra trong kỳ chuyển nhượng.

Tottenham sở hữu ba cầu thủ trong nhóm tiếp theo. Sandro Tonali có giá 108 triệu euro, đứng thứ năm và là thương vụ đắt nhất của Spurs. Mateus Fernandes được mua với giá 99 triệu euro và Savio có giá 87,7 triệu euro.

Tổng cộng, ba thương vụ này khiến Tottenham chi 294,7 triệu euro. Con số tương đương hơn 80% tổng chi 366,35 triệu euro của đội bóng thành London trong kỳ chuyển nhượng.

Hai vị trí còn lại thuộc về Bruno Guimaraes và Carlos Baleba. Arsenal trả 87,5 triệu euro cho Guimaraes, trong khi Man Utd bỏ 75,9 triệu euro mua Baleba.

Như vậy, Man City và Tottenham chiếm tới 6 trong 10 thương vụ đắt nhất, với tổng giá trị 669,7 triệu euro.

Man City bạo chi nhất

Man City cũng đứng đầu Ngoại Hạng Anh về tổng tiền mua cầu thủ. Đội bóng này chi 526,2 triệu euro cho 9 tân binh, đồng thời thu về 337,02 triệu euro từ 9 cầu thủ ra đi. Cán cân chuyển nhượng âm 189,18 triệu euro.

Chelsea đứng thứ hai với 406,7 triệu euro dành cho 10 cầu thủ. Tuy nhiên, đội chủ sân Stamford Bridge đồng thời thu tới 447,8 triệu euro từ 12 trường hợp rời CLB.

Do đó, Chelsea là đội hiếm hoi trong nhóm chi tiêu lớn vẫn có cán cân chuyển nhượng dương. Sau toàn bộ hoạt động mua bán, CLB này lãi khoảng 41,1 triệu euro.

NGOẠI HẠNG ANH Top 10 CLB Chi Tiêu Nhiều Nhất Hè 2026 1. Man City 526,20 triệu € 2. Chelsea 406,70 triệu € 3. Tottenham 366,35 triệu € 4. Newcastle 313,00 triệu € 5. Aston Villa 300,20 triệu € 6. Liverpool 264,60 triệu € 7. Arsenal 227,10 triệu € 8. Ipswich Town 220,65 triệu € 9. Hull City 175,65 triệu € 10. Man Utd 173,20 triệu €

Tottenham đứng thứ ba với 366,35 triệu euro. Spurs chỉ mua 5 cầu thủ nhưng ba người trong số đó đều xuất hiện trong top 10 thương vụ đắt nhất giải.

Newcastle và Aston Villa lần lượt đứng thứ tư và thứ năm với mức chi 313 triệu euro và 300,2 triệu euro. Aston Villa đồng thời bán cầu thủ với tổng giá trị 360,25 triệu euro nên vẫn thặng dư khoảng 60 triệu euro.

Liverpool chỉ đứng thứ sáu về tổng chi với 264,6 triệu euro nhưng có cán cân chuyển nhượng âm lớn nhất top 10, ở mức 233,43 triệu euro. Nguyên nhân là đội bóng chỉ thu 31,17 triệu euro từ hai cầu thủ ra đi.

Arsenal bỏ ra 227,1 triệu euro và thu 65,15 triệu euro, tương ứng mức chi ròng 161,95 triệu euro. Man Utd đứng thứ 10 với 173,2 triệu euro dù chỉ mua ba cầu thủ. Một trong số đó là Baleba, thương vụ 75,9 triệu euro đứng thứ 10 trong danh sách đắt nhất giải.

Hai đội mới lên hạng Ipswich Town và Hull City cũng xuất hiện trong top 10. Ipswich chi 220,65 triệu euro cho 14 tân binh, còn Hull thực hiện tới 15 thương vụ mua cầu thủ, tổng trị giá 175,65 triệu euro.

Nếu xét riêng 10 CLB dẫn đầu bảng chi tiêu, tổng số tiền họ bỏ ra đã đạt khoảng 2,97 tỷ euro. Trong đó, Man City, Chelsea và Tottenham chi tổng cộng gần 1,3 tỷ euro.

Đáng chú ý hơn, mức chi lớn không chỉ tập trung ở các CLB dự Champions League. Hai đội mới lên hạng cũng bỏ ra gần 400 triệu euro cộng lại, trong khi một thương vụ trị giá 75,9 triệu euro chỉ đủ đứng cuối top 10 cầu thủ đắt nhất kỳ chuyển nhượng.