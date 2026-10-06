Trải nghiệm ‘xuyên không’ về thời khắc 2/9/1945 lịch sử tại Phố sách Hà Nội

(VTC News) -

Trong những ngày tháng 10, người dân và du khách đến Phố Sách Hà Nội (Phố 19/12, phường Cửa Nam) có cơ hội “xuyên không thời gian”, trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 qua công nghệ thực tế ảo (VR) trong chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10, mang đến cho công chúng một trải nghiệm đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Không gian trải nghiệm Trở về thời khắc thiêng liêng tại Phố Sách Hà Nội.

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND phường Cửa Nam tổ chức; Báo Điện tử VTC News và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thực hiện, với sự phối hợp của Công ty kính ảo Virtual Park.

Tại đây, người tham dự như được bước vào không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập và cảm nhận không khí của ngày đầu tiên đất nước giành được độc lập, tự do.

Thông qua kính thực tế ảo, những hình ảnh về Quảng trường Ba Đình, lễ đài, dòng người và thời khắc lịch sử được tái hiện trực quan. Người trải nghiệm không chỉ quan sát một sự kiện lịch sử mà có cảm giác đang hiện diện giữa quảng trường, cùng hàng vạn đồng bào chứng kiến thời khắc thiêng liêng của dân tộc.

Trở về thời khắc thiêng liêng lần đầu ra mắt công chúng tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025. Riêng tại Hà Nội, chương trình thu hút hơn 35.000 lượt người trải nghiệm.

Sau đó, chương trình tiếp tục được triển khai tại Quảng Ninh và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), Dinh Độc Lập (TP.HCM), Công viên APEC (Đà Nẵng) đưa trải nghiệm lịch sử bằng công nghệ đến với người dân, du khách ở nhiều địa phương.

Công nghệ thực tế ảo đưa người dân trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong ba ngày từ 19-21/8, chương trình được tổ chức tại Dinh Độc Lập (TPHCM), thu hút hơn 8.000 lượt trải nghiệm. Từ ngày 2-4/9, Trở về thời khắc thiêng liêng tiếp tục đến Công viên APEC (Đà Nẵng), thu hút hơn 5.000 lượt người dân và du khách.

Qua mỗi điểm đến, chương trình để lại nhiều cảm xúc cho công chúng. Công nghệ VR trở thành phương tiện giúp một sự kiện diễn ra cách đây hơn tám thập kỷ được kể lại bằng ngôn ngữ trực quan, phù hợp với cách tiếp nhận của công chúng hiện đại.

Việc đưa chương trình đến Phố Sách Hà Nội tiếp tục mở rộng hành trình này, tạo thêm một điểm hẹn văn hóa giữa lòng Thủ đô trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Bạn trẻ trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, tìm hiểu lịch sử, từ đó trân trọng những giá trị đang được gìn giữ, tiếp nối.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển cho biết việc tổ chức chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng thể hiện tinh thần đổi mới của VOV trong việc xây dựng các sản phẩm báo chí, truyền thông. Theo ông, chương trình đã được đưa đến nhiều địa phương và nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

“Hàng chục nghìn người dân, đa dạng về thành phần và độ tuổi đã được trải nghiệm và có những cảm xúc đặc biệt khi được ‘xuyên không’ trở về Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945 qua công nghệ thực tế ảo”, Phó Tổng Giám đốc VOV nói.

Ông Ngô Minh Hiển cho rằng điều VOV trân trọng không chỉ nằm ở số lượng người tham gia trải nghiệm mà còn ở những cảm xúc chương trình tạo ra.

Theo lãnh đạo VOV, Trở về thời khắc thiêng liêng góp phần vun đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy truyền thống yêu nước và giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm một cách tiếp cận lịch sử.

Hành trình của chương trình cho thấy, khi lịch sử được kể bằng một phương thức phù hợp với công chúng hôm nay, những câu chuyện của hơn 80 năm trước vẫn có sức hút và khả năng chạm tới cảm xúc của nhiều thế hệ.