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Xuất bản ngày 29/10/2026 09:14 PM
Xuất bản ngày 29/10/2026 09:14 PM

Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

(VTC News) -

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 5/11.

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Nguồn: Bộ Ngoại giao
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