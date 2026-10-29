Bão Arnab càn quét Ấn Độ, ít nhất 6 người thiệt mạng

(VTC News) -

Bão Arnab đổ bộ Ấn Độ. (Video: @@PTI_News/X)

Theo Reuters, ngày 29/10, giới chức Ấn Độ xác nhận ít nhất 6 người thiệt mạng sau khi bão Arnab đổ bộ vào khu vực ven biển phía đông nước này. Cơn bão mang theo mưa lớn và gió giật mạnh, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với hệ thống điện và cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương.

Báo The Times of India dẫn lời các quan chức địa phương cho biết số người thiệt mạng có thể lên tới 9. Các trường hợp tử vong được ghi nhận do điện giật, cây đổ và nhà sập. Tuy nhiên, một quan chức chính quyền bang Andhra Pradesh khẳng định số người thiệt mạng chính thức hiện là 6.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), bão Arnab đổ bộ vào bang Andhra Pradesh vào sáng sớm 28/10. Cơ quan này xếp Arnab vào nhóm bão xoáy nhiệt đới rất mạnh, cấp độ cao thứ ba trong thang phân loại bão của Ấn Độ.

Ít nhất 6 người thiệt mạng sau khi bão Arnab đổ bộ vào khu vực ven biển phía đông Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Thủ hiến bang Andhra Pradesh, ông N. Chandrababu Naidu, cho biết ít nhất 15.000 cột điện bị hư hại sau khi bão quét qua. Sự cố khiến nguồn cung cấp điện tại nhiều khu vực bị gián đoạn, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đến ngày 29/10, chính quyền địa phương đã khôi phục nguồn điện tại phần lớn các huyện. Tuy nhiên, hai khu vực Konaseem và West Godavari vẫn chưa được cấp điện trở lại hoàn toàn.

Ông Naidu cho biết những tiến bộ công nghệ đã giúp chính quyền xác định trước các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão. Nhờ đó, các biện pháp phòng ngừa và sơ tán được triển khai nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Ngoài thiệt hại trên đất liền, bão Arnab còn ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải ngoài khơi bang Andhra Pradesh. Một tàu chở hàng treo cờ Quần đảo Marshall, chở theo 20 thành viên thủy thủ đoàn, bị mắc cạn do điều kiện thời tiết bất lợi.

Đến ngày 29/10, con tàu vẫn chưa thể di chuyển khỏi vị trí mắc cạn do biển động mạnh. Giới chức chưa cung cấp thêm thông tin về tình trạng của các thành viên thủy thủ đoàn.

Trước khi bão đổ bộ, chính quyền hai bang Andhra Pradesh và Odisha đã tổ chức sơ tán hơn 180.000 người khỏi những khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng. Một số trường học phải tạm thời đóng cửa, trong khi nhiều chuyến tàu hỏa và chuyến bay bị hủy để bảo đảm an toàn.

Bão Arnab hình thành trên Vịnh Bengal, một trong những khu vực thường xuyên xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới. Đây cũng là nơi từng hình thành nhiều cơn bão gây thương vong nghiêm trọng tại bờ biển phía đông Ấn Độ.