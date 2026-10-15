Triều Tiên thử phóng tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm

(VTC News) -

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm được tiến hành vào 14/10 tại vùng biển phía Đông nước này, dưới sự giám sát của nhiều quan chức quân sự cấp cao và chuyên gia về hệ thống vũ khí dưới nước.

Cuộc thử nghiệm nhằm mục đích kiểm tra trạng thái sẵn sàng triển khai của hệ thống tác chiến dưới nước, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ chiến lược của hải quân và chứng minh độ tin cậy, khả năng hoạt động của phương tiện răn đe quân sự Triều Tiên. Hoạt động không “gây ra tác động tiêu cực đến an ninh của các nước láng giềng”.

Tên lửa tầm trung được phóng trong cuộc diễn tập hôm 3/10. (Ảnh: KCNA)

Những bức ảnh do KCNA công bố cho thấy một tên lửa phóng thẳng đứng lên khỏi mặt biển, theo sau là cột khói dày đặc. Trong khi bức ảnh khác dường như cho thấy vật thể phóng lên từ mặt nước ở góc 45°.

Những hình ảnh khác cho thấy tên lửa bay ngang trên biển cũng như một tàu ngầm di chuyển trên mặt nước.

Triều Tiên thực hiện một số vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm trong những năm gần đây, dù khả năng phóng tên lửa từ biển của nước này vẫn chưa rõ ràng. Tên lửa hành trình thường được đẩy bằng động cơ phản lực và bay ở độ cao thấp hơn so với tên lửa đạn đạo phức tạp hơn, giúp chúng khó bị phát hiện và khó đánh chặn.

Khả năng phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm được chứng minh sẽ đưa kho vũ khí của Triều Tiên lên tầm cao mới, cho phép triển khai ở phạm vi rộng hơn nhiều so với bán đảo Triều Tiên và khả năng phản công trong trường hợp bị tấn công.

Vụ phóng tên lửa được báo cáo diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng leo thang, do vụ nổ mìn dọc biên giới được canh phòng nghiêm ngặt giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong vụ nổ ngày 21/9 tại Khu phi quân sự DMZ (Demilitarized Zone), sau đó cả 2 nước đều tiến hành thử nghiệm công nghệ tên lửa nâng cấp.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên đẩy mạnh phát triển nhiều loại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và chương trình hiện đại hóa tàu ngầm mang tên lửa. Bình Nhưỡng cũng tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm phóng tên lửa từ các nền tảng khác nhau, trong đó có cả tàu ngầm thế hệ cũ.