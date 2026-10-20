Triệt phá đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép

(VTC News) -

Ngày 20/10, Công an TP Đồng Nai thông tin về việc triệt phá đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép, đồng thời làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

Trước đó, thực hiện kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý người nước ngoài vi phạm, tối 23/6 và rạng sáng 24/6, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hành chính đồng loạt 12 cơ sở lưu trú tại phường Trấn Biên và phường Tam Hiệp.

Nhiều người nước ngoài bị phát hiện cư trú bất hợp pháp. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Khoảng 1h30 ngày 24/6, kiểm tra hai căn nhà A34, A35 trên đường D5, khu phố Vĩnh Thanh, phường Trấn Biên, lực lượng công an phát hiện 35 người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Tại căn nhà A26B trên đường Phạm Văn Nghĩa, khu phố 15, phường Tam Hiệp, lực lượng chức năng phát hiện thêm 5 người nước ngoài không có hộ chiếu. Kiểm tra căn hộ B1801, chung cư Topaz Twins, công an phát hiện thêm một người không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Qua làm việc, xác minh tại các cơ sở lưu trú, cơ quan công an xác định tổng cộng 43 người nước ngoài đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Làm rõ vai trò của người tổ chức chỗ ở

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1996, cư trú tại khu dân cư Quang Vinh, phường Trấn Biên) giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức chỗ ở cho người nước ngoài.

Theo điều tra, Linh chung sống như vợ chồng với Li Kun, quốc tịch Trung Quốc, từ năm 2017 và có một con chung. Tháng 12/2025, hai người thuê căn hộ tại khu dân cư Quang Vinh để ở.

Đầu tháng 5/2026, thông qua tài khoản WhatsApp có tên “Co Co”, Li Kun được thuê tìm địa điểm lưu trú cho khoảng 30 người nước ngoài sang Việt Nam làm việc livestream bán hàng.

Nhóm người nước ngoài cư trú bất hợp pháp bị bắt quả tang đang đánh bạc. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Sau khi thỏa thuận, Li Kun cùng Linh thuê một căn nhà trên đường Võ Thị Sáu. Sau đó, Linh tiếp tục thuê hai căn nhà trên đường D5 và căn hộ chung cư Topaz Twins để bố trí chỗ ở cho nhóm người nước ngoài.

Cơ quan điều tra xác định Linh trực tiếp đứng tên ký hợp đồng thuê nhà, nhận tiền thuê do Li Kun và các đối tượng người nước ngoài chuyển. Linh còn thuê người sửa chữa, lắp đặt camera, mua giường, nệm và các vật dụng sinh hoạt phục vụ việc lưu trú.

Cơ quan điều tra xác định Go Qing, quốc tịch Trung Quốc, nhờ Linh giới thiệu thuê căn hộ từ tháng 4/2026 để bố trí chỗ ở cho nhiều người nước ngoài. Khi làm việc với cơ quan điều tra, Go Qing không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của những người này.

Ngoài ra, Linh còn đứng tên thuê căn hộ khác cho Zhao Hong, quốc tịch Trung Quốc, đưa 3 người nước ngoài vào ở. Trong số này, 2 người nhập cảnh hợp pháp nhưng không được khai báo tạm trú, một người không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Ngày 23/6/2026, Zhao Hong xuất cảnh, những người còn lại vẫn tiếp tục lưu trú trái phép tại Việt Nam.

Khởi tố các bị can liên quan nhiều hành vi vi phạm

Theo Công an TP Đồng Nai, ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thùy Linh về tội “Sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Linh đang nuôi con nhỏ.

Bị can Nguyễn Thị Thùy Linh. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Quá trình điều tra, công an làm rõ Linh rủ rê, lôi kéo Lăng Hoài Lâm (27 tuổi, quê Lạng Sơn), Trần Văn Dũng (32 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Li Yan (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, anh ruột của Li Kun) sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này đã chiếm đoạt 1.090,21 USDT, tương đương khoảng 28,3 triệu đồng, bằng thủ đoạn dụ dỗ người Mỹ đầu tư vào trạm sạc Tesla giả. Cơ quan chức năng thu giữ 5 máy vi tính, 11 điện thoại di động và một máy tính bảng.

Ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can quốc tịch Trung Quốc, gồm Han Xu (SN 1994), Lin Kang Ling (SN 2004) và Song Yue Qi (SN 1989), về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, rạng sáng 24/6, Công an phường Trấn Biên kiểm tra một căn nhà trên đường D5, phát hiện các bị can đánh bài ăn tiền, thu giữ 13,9 triệu đồng được sử dụng để đánh bạc.

Đến ngày 6/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Li Kun; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thùy Linh về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra Công an TP Đồng Nai đã ban hành kết luận điều tra các vụ án và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố các bị can theo quy định pháp luật.