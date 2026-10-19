Từ vụ môi giới mại dâm, triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng

(VTC News) -

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) thông tin về kết quả mở rộng điều tra vụ án môi giới mại dâm, đồng thời phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 26 bị can về các tội Môi giới mại dâm, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Từ việc phát hiện môi giới mại dâm tại 2 cơ sở karaoke, Công an TP.HCM mở rộng điều tra, triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo cơ quan công an, đầu tháng 10/2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, khách sạn trên địa bàn phường Bình Tân, phát hiện nhiều trường hợp mua bán dâm liên quan đến Nhà hàng Karaoke Yến Như (số 520 đường số 1, khu dân cư Vĩnh Lộc) và Nhà hàng Karaoke Holiday (số 592 đường số 1).

Kết quả điều tra xác định, hai cơ sở trên do Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh và Lê Văn Khải Vy góp vốn, phân chia lợi nhuận; giao Nguyễn Thị Hồng Thắm cùng các quản lý trực tiếp điều hành.

Để thu hút khách và tăng doanh thu, những người này thống nhất cho phép nhân viên nữ bán dâm cho khách bên ngoài cơ sở. Khi khách có nhu cầu, quản lý tiếp viên giới thiệu nhân viên, thỏa thuận giá cả, nhận tiền môi giới và bố trí người đi bán dâm.

Nhằm che giấu hoạt động, các đối tượng yêu cầu nhân viên lập giấy xin ra cổng với lý do như “đi ăn”, “có việc gia đình” để đối phó với cơ quan chức năng.

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án hình sự về các tội Môi giới mại dâm và Đánh bạc; đồng thời khởi tố 7 bị can.

Trong đó, Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Điểm và Võ Thị Mỹ Châu bị khởi tố về tội Môi giới mại dâm; Lê Văn Khải Vy bị khởi tố về các tội Môi giới mại dâm và Đánh bạc; Phạm Văn Dòn bị khởi tố về tội Đánh bạc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện Lê Văn Khải Vy còn tham gia cá độ bóng đá trên trang mạng Sbobet, sử dụng tài khoản do Phạm Văn Dòn cung cấp. Từ manh mối này, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với nhiều người tham gia.

Theo tài liệu điều tra, đường dây hoạt động thông qua hệ thống tài khoản Master, Agent và Member trên trang Sbobet. Đàm Thừa Trung được xác định tiếp nhận một tài khoản Master có hạn mức 500.000 điểm, tương đương 5 tỷ đồng theo tỷ lệ quy đổi ban đầu, sau đó giao Hồ Diệu Cơ phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để tổ chức cá độ bóng đá.

Các bị can được cho là hưởng lợi từ việc nâng tỷ lệ quy đổi điểm cược, chênh lệch tiền thắng thua hoặc nhận hoa hồng.

Từ tài khoản Master, Hồ Diệu Cơ tiếp tục phân chia, giao tài khoản cho Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh và những người khác để trực tiếp đánh bạc hoặc giao lại cho các con bạc tham gia đặt cược.

Trong quá trình điều tra, Công an TP.HCM triệu tập những người liên quan, thu giữ phương tiện, tang vật; trích xuất, phân tích dữ liệu điện tử và lịch sử đặt cược để làm rõ phương thức giao nhận tài khoản, thanh toán, phân chia tiền thắng thua cũng như vai trò của từng người trong đường dây.

Ngày 11/10, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Tổ chức đánh bạc, theo khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố thêm 19 bị can về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Các bị can gồm Hồ Diệu Cơ, Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh, Đàm Thừa Trung, Nguyễn Văn Thành, Huỳnh Uy, Trần Lệ Thúy, Lý Khôn Quyền, Phạm Ngọc Sơn, Mai Thu Sơn, Nguyễn Văn Linh, Liều Sì Hỷ, Trương Vi Thông, Trương Huyên, Tăng Đức, Trần Hòa Lợi, Võ Lợi Hùng và Dương Võ Trung.

Trong số này, cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam 18 bị can; riêng Dương Võ Trung được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do tình trạng sức khỏe.

Từ vụ việc môi giới mại dâm tại hai cơ sở karaoke ở phường Bình Tân, cơ quan điều tra đã mở rộng xác minh, phát hiện đường dây cá độ bóng đá qua mạng và khởi tố tổng cộng 26 bị can về ba tội danh liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan, trong đó có các đối tượng cung cấp tài khoản cá độ ở cấp trên, để xử lý theo quy định pháp luật.