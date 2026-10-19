Xác minh nhóm người vây đánh tài xế xe công nghệ ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Clip tài xế xe công nghệ được đăng tải trên MXH

Ngày 19/10, Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang xác minh, làm rõ những người liên quan vụ hành hung tài xế xe công nghệ xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế bị 2-3 người đàn ông vây quanh, liên tục đánh vào người. Anh Đ.P.N. (26 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột), người xuất hiện trong clip, xác nhận mình là nạn nhân trong vụ việc.

Tài xế xe công nghệ bị nhóm người vây đánh (ảnh chụp màn hình)

Theo anh N., khoảng 18h20 ngày 18/10, anh nhận cuốc xe trên đường Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột. Khi đến điểm đón, anh nhận thấy hành khách có biểu hiện say xỉn, đang ngồi xổm dưới đất. Người này đặt chuyến đi với quãng đường khoảng 16km.

Lo ngại không bảo đảm an toàn khi di chuyển đường dài, anh N. đề nghị hủy chuyến. Sau đó, hành khách nhờ anh hỗ trợ đặt một chiếc ô tô 7 chỗ.

Trong lúc hỗ trợ đặt xe, anh N. xảy ra lời qua tiếng lại với một nhóm người có mặt tại đây. Sau đó, nam tài xế bị 2-3 người lao vào hành hung.

Anh N. cho biết các đối tượng chủ yếu đánh vào vùng đầu khiến anh choáng váng. Theo nam tài xế, những người hành hung anh không phải là người trực tiếp đăng ký chuyến xe.

Sau vụ việc, anh N. đã đến cơ quan công an trình báo. Hiện vụ việc đang được Công an phường Buôn Ma Thuột xác minh, xử lý theo quy định.