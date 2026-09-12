Khởi tố 3 bị can đưa 13 người Lào cư trú trái phép vào lao động ở các công trình

(VTC News) -

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang thụ lý điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, xảy ra trong năm 2026 tại Ninh Bình và Bắc Ninh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hồ Văn Dít (sinh năm 2004, trú xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Kiều Hưng (sinh năm 1990, trú phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình) và Dương Minh Thịnh (sinh năm 1983, trú xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) nhận thấy có thể thu lợi từ việc cung cấp nguồn lao động từ Lào với giá rẻ cho các công trình xây dựng.

Cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò của những người liên quan trong việc tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Từ đó, Dít tìm kiếm và cung cấp lao động người Lào đang cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam. Cụ thể, Dít đã cung cấp 5 lao động người Lào cho Nguyễn Kiều Hưng để làm việc. Sau đó, người này tiếp tục tìm đầu mối, cung cấp thêm 8 lao động người Lào cho Dương Minh Thịnh.

Như vậy, bước đầu cơ quan điều tra xác định có 13 người Lào đang cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam được Dít cung cấp cho 2 người sử dụng lao động tại Ninh Bình và Bắc Ninh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”; đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hồ Văn Dít, Nguyễn Kiều Hưng và Dương Minh Thịnh để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo cơ quan điều tra, việc tổ chức, giúp sức cho người khác nhập cảnh, cư trú trái phép tại Việt Nam vì mục đích vụ lợi xâm phạm chế độ quản lý xuất nhập cảnh của Nhà nước, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Cơ quan chức năng cảnh báo, người nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng mục đích nhập cảnh. Trường hợp nhập cảnh hoặc cư trú trái phép sẽ bị xử lý theo quy định, tùy trường hợp có thể bị thu hồi, hủy bỏ giấy tờ nhập cảnh, cư trú hoặc buộc xuất cảnh.

Đặc biệt, các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài phải kiểm tra tình trạng pháp lý của họ. Trường hợp biết người lao động nhập cảnh trái phép nhưng vẫn tiếp nhận, bố trí việc làm, che giấu hoặc tiếp tục tạo điều kiện cho những người này ở lại Việt Nam thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.