Giả mạo website bán tour thám hiểm Sơn Đoòng giá nghìn USD

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát đi thông tin cảnh báo tình trạng những kẻ lừa đảo sử dụng website giả mạo thương hiệu du lịch, sao chép giao diện, hình ảnh, nội dung từ trang chính thức, thậm chí chạy quảng cáo trên Google để tiếp cận khách hàng, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Điển hình, một số website giả mạo thương hiệu Oxalis Adventure chào bán tour thám hiểm hang Sơn Đoòng với giá hàng nghìn USD. Các trang này sử dụng tên miền biến thể từ tên thương hiệu, sao chép gần như nguyên vẹn logo, hình ảnh, thông tin tour và biểu mẫu đặt chỗ của website chính thức, khiến khách hàng dễ nhầm lẫn.

Đáng chú ý, các đối tượng còn chạy quảng cáo Google với từ khóa liên quan đến hang Sơn Đoòng để thu hút người có nhu cầu đặt tour, tiềm ẩn nguy cơ mất tiền, lộ thông tin cá nhân và dữ liệu thanh toán.

Website giả mạo thương hiệu Oxalis Adventure chào bán tour thám hiểm hang Sơn Đoòng. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân, du khách nâng cao cảnh giác khi tìm kiếm, đặt tour trực tuyến; kiểm tra kỹ tên miền, thông tin pháp lý và kênh liên hệ chính thức của đơn vị cung cấp dịch vụ. Không mặc nhiên tin tưởng website xuất hiện ở vị trí quảng cáo hoặc có giao diện chuyên nghiệp; tuyệt đối không chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và dữ liệu cá nhân khi chưa xác minh rõ tính xác thực của đơn vị giao dịch.

Khi phát hiện website có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, người dân cần lưu giữ bằng chứng và kịp thời thông báo cho cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Được biết, hang Sơn Đoòng là một hang động tự nhiên tại xã Thượng Trạch (tỉnh Quảng Trị), nằm trong quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng và được coi là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới đã biết. Thời báo New York xếp hạng hang Sơn Đoòng vào vị trí thứ 8 trong 52 địa danh trong danh sách những nơi nên đến năm 2014.

Tour khám phá cho du khách khám phá hang Sơn Đoòng được tổ chức vào đầu tháng 8/2013, đoàn khách đầu tiên gồm 6 người từ Hoa Kỳ, Nga, Úc và Na Uy. Công ty Oxalis Adventure là đơn vị được cấp phép khai thác du lịch hạn chế vào hang Sơn Đoòng.