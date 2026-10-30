Trao hơn 9 triệu đồng giúp người phụ nữ mất chồng, 2 con gặp biến cố

(VTC News) -

Đại diện Báo Điện tử VTC News vừa trao số tiền 9.407.000 đồng do bạn đọc, các nhà hảo tâm gửi ủng hộ chị Nguyễn Thị Vui (54 tuổi, trú thôn Trường Thành, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình), nhân vật trong bài viết “Chồng mất, 2 con liên tiếp gặp nạn và tiếng khóc nghẹn của mẹ nghèo nợ 390 triệu”.

Đón nhận số tiền hỗ trợ, chị Vui gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, các nhà hảo tâm sẻ chia với hoàn cảnh gia đình. Với người phụ nữ đang một mình gồng gánh nhiều nỗi lo, sự giúp đỡ này không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên để chị tiếp tục chăm sóc các con, lo cho mẹ già trong những ngày tháng khó khăn.

Chị Vui cho biết, sau những biến cố liên tiếp, gia đình gần như không còn khả năng tự xoay xở. Chồng qua đời sau thời gian dài điều trị ung thư, con trai út mắc bệnh hiểm nghèo, con trai thứ ba vừa trải qua tai nạn giao thông nghiêm trọng, trong khi khoản nợ hàng trăm triệu đồng vẫn đè nặng. Vì vậy, mỗi sự giúp đỡ của cộng đồng đều đáng quý đối với mẹ con chị lúc này.

Chị Vui và con trai đón nhận sự giúp đỡ từ bạn đọc. (Ảnh: Như Loan)

Trước đó, câu chuyện về gia đình chị Vui được đăng tải trên Báo Điện tử VTC News, nhận được sự quan tâm của bạn đọc. Nhiều người bày tỏ xót xa trước cảnh người mẹ ngoài 50 tuổi liên tiếp đối mặt với bệnh tật, mất mát và gánh nặng cơm áo, đồng thời mong muốn chung tay giúp gia đình vơi bớt khó khăn.

Chị Vui có bốn người con trai. Con út là Đỗ Quốc Danh, sinh năm 2014, mắc rối loạn đông máu Hemophilia thể nặng, kèm động kinh từ khi còn nhỏ. Căn bệnh khiến Danh thường xuyên phải nhập viện, nhiều lần bị chảy máu ở các khớp, gây tổn thương kéo dài. Hai chân em dần mất khả năng vận động, hiện phải ngồi xe lăn và cần mẹ hỗ trợ trong hầu hết sinh hoạt hằng ngày.

Danh từng bị xuất huyết não, biến chứng nguy hiểm đối với người mắc Hemophilia. Mỗi lần con có biểu hiện bất thường, chị Vui lại thấp thỏm lo sợ. Việc điều trị kéo dài cũng khiến gia đình nhiều lần phải vay mượn người thân, hàng xóm để có tiền đưa con đến bệnh viện.

Đầu năm 2022, anh Đỗ Văn Long, chồng chị Vui, phát hiện mắc ung thư thực quản. Suốt những năm sau đó, chị tiếp tục chạy vạy tiền bạc để chữa bệnh cho chồng. Sau 4 năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, anh Long qua đời, để lại cho chị khoản nợ khoảng 390 triệu đồng.

Chưa kịp ổn định cuộc sống sau mất mát, chị Vui lại nhận tin con trai thứ ba, Đỗ Chí Thành, 20 tuổi, gặp tai nạn giao thông khi đang học nghề. Thành bị đa chấn thương, phải nằm viện điều trị nhiều tháng, kéo theo những khoản chi phí vượt quá khả năng của gia đình.

Số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm gửi đến là sự sẻ chia thiết thực với gia đình chị Vui trong lúc ngặt nghèo. Đó cũng là lời động viên để người mẹ nghèo có thêm nghị lực bước tiếp, giữa những biến cố chưa có hồi kết.