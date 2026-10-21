Trao gần 44 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ đến người đàn ông suy đa tạng sau tai nạn

(VTC News) -

“Gia đình tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến Báo Điện tử VTC News, các nhà hảo tâm đã thương và giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất. Số tiền này là nguồn động viên lớn để chúng tôi có thêm kinh phí chữa bệnh cho chồng, hy vọng anh sớm vượt qua nguy kịch”, chị Lãnh Thị Nga, con gái anh Lãnh Văn Ngũ, xúc động chia sẻ khi đại diện gia đình đón nhận số tiền bạn đọc ủng hộ.

Mới đây, đại diện Báo Điện tử VTC News trao số tiền 43.950.000 đồng do bạn đọc, các nhà hảo tâm gửi tặng gia đình anh Lãnh Văn Ngũ (50 tuổi, trú xóm Bản Chuồng, xã Xuân Trường, tỉnh Cao Bằng). Hoàn cảnh của gia đình được phản ánh qua bài viết “Chồng ngã ruộng bất tỉnh, vợ bán sạch cơ nghiệp 1 bò, 7 lợn vẫn không đủ tiền”.

Số tiền là sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm dành cho gia đình đang lâm vào cảnh khốn khó khi người chồng trụ cột mắc bệnh nặng, phải điều trị dài ngày tại Hà Nội. Với gia đình anh Ngũ, đây không chỉ là khoản kinh phí hỗ trợ viện phí mà còn là điểm tựa tinh thần giữa lúc những đồng tiền dành dụm đã cạn, nợ nần chồng chất.

Chị Lãnh Thị Nga - con gái ông Ngũ thay mặt gia đình đón nhận sự giúp đỡ từ bạn đọc. (Ảnh: Nhật Đức)

Chị Nga cho biết gia đình sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích, ưu tiên cho việc điều trị của bố. Chị cũng gửi lời cảm ơn đến những độc giả đã quan tâm, chia sẻ hoàn cảnh của gia đình, dù không quen biết nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ khi nghe tin bố gặp nạn.

“Gia đình tôi vốn khó khăn, giờ bố nằm viện lâu ngày, mẹ phải túc trực chăm sóc, mọi khoản chi tiêu đều trở thành gánh nặng. Sự giúp đỡ của mọi người khiến gia đình có thêm hy vọng để tiếp tục chữa trị cho bố”, chị Nga nói.

Trước đó, trong lúc đi làm đồng, anh Ngũ không may ngã xuống ruộng và bất tỉnh. Một vật sắc nhọn đâm vào chân khiến anh bị thương nặng. Sau khi được đưa đến cơ sở y tế địa phương cấp cứu, tình trạng của anh diễn biến phức tạp do nhiễm trùng, nhiễm khuẩn nặng, kéo theo suy đa tạng. Anh được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.

Để có tiền đưa chồng xuống Hà Nội chữa trị, chị Lãnh Thị Tuyệt, vợ anh Ngũ, phải bán 7 con lợn và con bò - những tài sản có giá trị nhất của gia đình sau nhiều năm chắt chiu từ ruộng nương.

Sự chung tay của bạn đọc và các nhà hảo tâm sau bài viết của Báo Điện tử VTC News đã giúp gia đình anh Ngũ có thêm nguồn lực vượt qua giai đoạn khó khăn. Với người đàn ông đang nằm viện giữa Hà Nội, hành trình điều trị vẫn còn dài; với người thân, mỗi sự sẻ chia lúc này đều góp phần níu giữ hy vọng anh có thể trở về căn nhà nhỏ ở Cao Bằng.