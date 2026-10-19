Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 10/10 đến 16/10

(VTC News) -

Từ ngày 10/10 đến 16/10, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 21 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Em Dương Minh Hoàng trong bài viết “Bé 5 tuổi ung thư hỏi mẹ: Con có chết không, con sợ lắm”

- Em Bùi Thị Phương Thảo trong bài viết “Vẫn nợ tiền tạm ứng, cha mẹ nghèo chạy vạy 4-5 triệu đồng mỗi ngày cứu con gái”

- Chị Nguyễn Thị Yến trong bài viết “Mẹ nghèo chăm 3 con bệnh tật: Tôi chỉ sợ một ngày mình không còn sức để bế con”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 10/10 đến 16/10 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.