(VTC News) -

Tháng 5/2026, bé Phạm Trương Gia Hân (SN 2020, thôn Bình Minh, xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa) liên tục đau bụng, nôn ói, sốt cao kéo dài. Những cơn sốt không dứt, tình trạng sức khỏe ngày một đáng lo khiến gia đình đứng ngồi không yên. Vợ chồng chị Trương Thị Lâm đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy thăm khám, song kết quả ban đầu chưa phát hiện bất thường.

Thấy con vẫn không đỡ, ngày 15/5, chị Lâm tiếp tục đưa Hân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Qua chụp cộng hưởng từ và làm các xét nghiệm, bác sĩ phát hiện một khối u nằm sau phúc mạc. Nghe thông báo về tình trạng của con, người mẹ không khỏi hoang mang. Gia đình được tư vấn chuyển bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục kiểm tra và điều trị chuyên sâu.

Tại đây, Hân được chẩn đoán mắc u nguyên bào thần kinh - loại ung thư phát triển từ các tế bào thần kinh chưa trưởng thành. Căn bệnh hiểm nghèo đến với cô bé khi tuổi đời còn quá nhỏ, trong khi gia đình vốn đã khó khăn, không có khoản tích lũy để chuẩn bị cho một hành trình chữa bệnh dài ngày.

Bé Hân lúc chưa mắc bệnh. (Ảnh GĐCC)

Sau khi thăm khám, bác sĩ tư vấn gia đình hai hướng điều trị. Một là điều trị duy trì, hai là điều trị tích cực, kết hợp phẫu thuật, xạ trị và hóa trị liên tục. Phương án thứ hai có thời gian điều trị kéo dài, chi phí cao hơn nhiều, nhưng gia đình vẫn quyết định lựa chọn với hy vọng con có thêm cơ hội chiến thắng bệnh tật.

Từ ngày 23/5, Hân bắt đầu bước vào những ngày tháng điều trị tại bệnh viện. Với đứa trẻ mới lên 6, những đợt truyền hóa chất, những lần xạ trị và các thủ thuật y tế nối tiếp nhau là thử thách không nhỏ. Thay vì được vui chơi, đến trường như bạn bè cùng trang lứa, cuộc sống của em gắn với phòng bệnh, thuốc men và những lần tái khám.

Đến nay, Hân trải qua 8 đợt hóa trị và 8 mũi xạ trị. Theo gia đình, bác sĩ thông báo bệnh của bé có dấu hiệu thuyên giảm, song chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Hân cần tiếp tục trải qua 12 đợt truyền hóa chất nữa.

Mỗi lần nghe bác sĩ thông báo con cần điều trị thêm, chị Lâm vừa mừng vì bệnh có chuyển biến, vừa canh cánh nỗi lo tiền bạc. Để duy trì việc chữa bệnh cho con, gia đình phải xoay xở từng khoản chi, trong khi nguồn thu nhập chính đã bị thu hẹp đáng kể.

Từ ngày Hân nhập viện, chị Lâm phải nghỉ việc để ở bên chăm sóc con. Chồng chị, anh Phạm Tiến Dũng, làm công nhân tại địa phương, thu nhập vài triệu đồng mỗi tháng nhưng gần đây cũng mất việc vì công ty làm ăn khó khăn. Một mình anh phải gánh vác kinh tế gia đình, tiền ăn ở, sinh hoạt và những khoản phát sinh trong quá trình điều trị của con.

Những tháng ngày theo con ở bệnh viện cũng đồng nghĩa với việc vợ chồng chị Lâm phải tính toán từng đồng. Ngoài tiền thuốc men, hóa chất, gia đình còn phải lo tiền ăn, thuê nhà trọ và các chi phí sinh hoạt trong thời gian dài ở xa nhà. Trung bình mỗi tháng, số tiền phải chi lên tới khoảng 30 triệu đồng.

Đó là khoản tiền vượt xa khả năng của một gia đình sống chủ yếu bằng đồng lương công nhân. Những khoản tiết kiệm ít ỏi trước đây nhanh chóng cạn kiệt. Để con không phải gián đoạn điều trị, vợ chồng chị Lâm buộc phải tìm cách vay mượn.

Theo chị Lâm, đến nay, gia đình chi hơn 250 triệu đồng cho quá trình điều trị của Hân. Số tiền ấy được chắt chiu, vay mượn từ nhiều nguồn. Căn nhà duy nhất của gia đình cũng phải đem thế chấp để vay ngân hàng 300 triệu đồng.

Với vợ chồng chị, căn nhà không chỉ là tài sản lớn nhất mà còn là nơi che mưa, che nắng cho cả gia đình. Thế nhưng, khi con mắc bệnh hiểm nghèo, họ gần như không còn lựa chọn nào khác. Khoản vay 300 triệu đồng được đưa vào hành trình chữa bệnh, với hy vọng giữ lại cơ hội sống cho đứa trẻ.

Số tiền vay được tưởng có thể giúp gia đình cầm cự trong một thời gian, nhưng những đợt điều trị nối tiếp nhau khiến khoản tiền nhanh chóng vơi đi. Nỗi lo lớn nhất của chị Lâm lúc này không chỉ là làm sao có tiền cho con tiếp tục điều trị, mà còn là nguy cơ mất đi chỗ ở duy nhất của cả gia đình. Thời hạn thế chấp căn nhà đã gần hết, trong khi vợ chồng chị chưa biết lấy đâu ra tiền để trả ngân hàng.

Nhắc đến hoàn cảnh hiện tại, người mẹ không giấu được sự nghẹn ngào. Chị sợ rằng nếu không thể xoay xở khoản nợ, gia đình sẽ mất căn nhà đã đem thế chấp. Nhưng nếu dừng việc chữa bệnh, con gái chị có thể mất đi cơ hội tiếp tục chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

“Thời hạn thế chấp nhà gần hết, nếu không có tiền trả ngân hàng, tôi sợ cả gia đình không còn chốn nương thân. Trong khi hiện giờ gia đình tôi không lo nổi chi phí điều trị của con nữa. Mong các cô, các bác giúp đỡ để con tôi được tiếp tục chữa bệnh”, chị Lâm rưng rưng nói.

Chị Lâm luôn túc trực bên con.

Ở tuổi lên 6, Hân vẫn còn hành trình điều trị dài phía trước. Những đợt hóa chất tiếp theo không thể chờ gia đình thu xếp xong nợ nần, còn cha mẹ em cũng không thể xoay xở mãi bằng những khoản vay đã vượt quá khả năng chi trả.

Gia đình chị Lâm hiện rất cần sự chung tay của cộng đồng để Hân có điều kiện tiếp tục điều trị. Với người mẹ, mong mỏi lúc này không phải điều gì lớn lao, chỉ là có đủ tiền đưa con đi hết những đợt hóa trị còn lại, để em có thêm cơ hội trở về với cuộc sống bình thường.

Ông Phạm Văn Vượng, Phó bí thư, Trưởng thôn Bình Minh, xác nhận gia đình chị Lâm ở địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào đồng lương công nhân ít ỏi của người chồng, gần đây công ty giải thể nên họ cũng đang không có việc làm.

Từ ngày cháu Hân mắc bệnh hiểm nghèo, chị Lâm phải nghỉ việc để đưa con đi viện, mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai người cha. Chi phí điều trị kéo dài, gia đình phải vay mượn, thế chấp cả nhà để có tiền chữa bệnh cho cháu.

“Hiện hoàn cảnh của gia đình rất túng thiếu, địa phương cũng mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cháu có điều kiện tiếp tục điều trị”, ông Vượng nói.