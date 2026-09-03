Chồng ngã ruộng bất tỉnh, vợ bán sạch cơ nghiệp 1 bò, 7 lợn vẫn không đủ tiền

(VTC News) -

Ở xóm Bản Chuồng, xã Xuân Trường, tỉnh Cao Bằng, căn nhà của vợ chồng anh Lãnh Văn Ngũ, 50 tuổi, chẳng có gì đáng giá ngoài những vật dụng chắt chiu qua năm tháng. Hai vợ chồng quanh năm bám ruộng, nuôi thêm vài con lợn, con bò, dành dụm từng đồng để lo cho cuộc sống.

Gia đình mới thoát diện nghèo khoảng ba năm, nhưng cái nghèo dường như vẫn chưa chịu buông tha. Những đồng tiền tích cóp ít ỏi chưa kịp dành dụm được bao nhiêu thì tai nạn bất ngờ ập xuống, đẩy gia đình vào cuộc vật lộn mới.

Ngày 31/7, trong lúc đi làm, anh Ngũ không may ngã xuống ruộng và bất tỉnh. Một vật sắc nhọn đâm vào sau đùi khiến anh bị thương nặng. Phát hiện sự việc, hàng xóm vội vàng đưa anh đến cơ sở y tế địa phương cấp cứu.

Vết thương ban đầu tưởng chỉ là tai nạn bất ngờ, nhưng nhanh chóng trở thành cuộc chiến giành giật sự sống. Do mang nhiều bệnh nền, sức đề kháng kém, anh Ngũ bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn nặng, kéo theo suy đa tạng.

Sau thời gian được hồi sức tích cực tại cơ sở y tế địa phương nhưng tình trạng không cải thiện, ngày 2/8, anh được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với hy vọng còn cơ hội cứu chữa.

Chị Tuyệt chăm sóc chồng tại bệnh viện. (Ảnh: Đức Loan)

Để có tiền đưa chồng xuống Hà Nội chữa trị, chị Lãnh Thị Tuyệt buộc phải bán đi những tài sản ít ỏi trong nhà. Những con lợn, bò vốn là khoản tích cóp của hai vợ chồng sau những tháng ngày bám ruộng, cũng là chút vốn dành dụm để phòng khi gia đình có việc, lần lượt được bán đi.

Trước tình cảnh của chồng, chị Tuyệt không còn lựa chọn nào khác. Số tiền bán tài sản chỉ đủ trang trải những ngày đầu. Chị lại chạy vạy, vay họ hàng khoảng 70-80 triệu đồng để tiếp tục đưa chồng điều trị. Đến nay, số tiền ấy cũng gần như cạn kiệt, trong khi anh Ngũ vẫn trong tình trạng nặng và được dự báo phải điều trị kéo dài.

Chồng nằm viện ở Hà Nội, những khoản tiền chữa trị cứ nối tiếp nhau, còn ở quê nhà, mẹ chồng 77 tuổi của chị Tuyệt cũng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bảo Lạc. Bà mắc nhiều bệnh mạn tính, trong đó có bệnh phổi và huyết áp, sức khỏe yếu. Một người con cùng lúc phải gồng gánh hai phía: chồng nguy kịch nơi bệnh viện, mẹ già bệnh tật ở quê nhà.

Bố anh Ngũ, từng là thương binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và qua đời năm 2006. Gia đình thuộc diện chính sách, có công với cách mạng. Hai con gái của vợ chồng anh Ngũ đều đã lập gia đình, nhưng cuộc sống riêng cũng chật vật, các con chỉ có thể san sẻ với bố mẹ trong khả năng hạn hẹp.

Giữa lúc ấy, người chồng nằm viện ở Hà Nội, mẹ già 77 tuổi bệnh tật ở Cao Bằng, còn chị Tuyệt - người phụ nữ quanh năm chỉ quen với ruộng nương - phải tự mình xoay xở từng khoản tiền để giành giật cơ hội sống cho chồng.

Ông Lý Mạnh Hùng, Trưởng xóm Bản Chuồng, cho biết cuộc sống của gia đình anh Ngũ còn rất khó khăn, chủ yếu dựa vào làm nông. “Nhà họ gần như không còn gì đáng giá. Lúc anh Ngũ gặp nạn, gia đình phải bán lợn, bán bò để có tiền đưa xuống Hà Nội chữa trị”, ông Hùng nói.

Khi biết tin anh Ngũ gặp nạn, bà con trong xóm cũng chung tay giúp đỡ. Địa phương vận động người dân hỗ trợ gia đình, nhưng số tiền gom góp được chỉ đủ san sẻ một phần nhỏ.

Ở vùng quê còn nhiều thiếu thốn, mỗi gia đình đều phải lo cuộc sống của mình, nên dù thương hoàn cảnh anh Ngũ, bà con cũng không thể giúp được nhiều. “Bà con thương gia đình nhưng điều kiện ai cũng khó. Mọi người cố gắng giúp được gì thì giúp”, ông Hùng chia sẻ.

Giờ đây, gia đình không còn khả năng tự lo toàn bộ chi phí điều trị. Ông Lý Mạnh Hùng cho biết địa phương mong muốn thông qua báo chí để câu chuyện của gia đình anh Ngũ được nhiều người biết đến, hy vọng nhận được sự sẻ chia của các nhà hảo tâm.

“Gia đình đã bán hết những gì có thể bán, lại vay mượn họ hàng. Bây giờ thực sự rất khó khăn”, ông Hùng nói.

Những ngày này, điều khiến gia đình anh Ngũ lo lắng nhất là chặng đường điều trị vẫn còn dài, trong khi tiền bạc đã gần như cạn kiệt. Khoản vay 70-80 triệu đồng từ họ hàng đã sử dụng gần hết. Bảy con lợn và con bò - vốn liếng ít ỏi của gia đình - cũng lần lượt được bán đi. Những gì có thể bán để đổi lấy tiền chữa bệnh gần như không còn.

Chị Tuyệt cũng không thể trở về Cao Bằng làm việc như trước. Chồng nằm viện ở Hà Nội, mẹ chồng đang điều trị bệnh ở quê, chị phải ở lại chăm sóc chồng và chạy vạy từng khoản viện phí. Với một gia đình quanh năm trông vào ruộng nương, những ngày nằm viện kéo dài đồng nghĩa với một gánh nặng vượt quá khả năng của họ.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Ngũ hiện điều trị tại Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn. TS.BS Phạm Vũ Hùng, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, khó thở, vết thương cẳng chân trái nhiễm trùng nặng.

Các bác sĩ chẩn đoán anh Ngũ bị hoại tử nhiễm trùng khoeo trái, theo dõi nhiễm trùng yếm khí. Người bệnh đã được phẫu thuật cắt lọc, nạo viêm, lấy xương chết. Tuy nhiên, tiên lượng bệnh nặng, quá trình điều trị còn kéo dài.

Ánh mắt thất thần của chị Tuyệt sau chuỗi ngày chăm chồng tại viện. (Ảnh: Đức Loan)

Ở quê, căn nhà của vợ chồng anh Ngũ vẫn còn đó, nhưng chuồng lợn đã trống, con bò cũng không còn. Những tài sản lớn nhất của một gia đình quanh năm bám ruộng nương lần lượt được đổi lấy những ngày điều trị, níu giữ sự sống cho người đàn ông trụ cột.

Sau một cú ngã bất ngờ, anh Ngũ từ người đàn ông vẫn ngày ngày ra đồng giờ phải nằm trên giường bệnh giữa Hà Nội. Phía sau anh là người vợ đã bán đi những gì có thể bán để lo viện phí, người mẹ 77 tuổi đang đau ốm ở quê và hai cô con gái cuộc sống cũng còn nhiều chật vật.

Gia đình giờ gần như không còn gì đáng giá để xoay xở.

Điều họ mong lúc này cũng không phải điều gì lớn lao, chỉ là có thêm kinh phí để anh Ngũ được tiếp tục điều trị, có thêm một cơ hội vượt qua tình trạng nhiễm trùng nặng và trở về căn nhà nhỏ nơi Cao Bằng.

Với những người quanh năm chỉ biết đến ruộng nương, một đợt bệnh kéo dài có thể cuốn đi toàn bộ những gì họ dành dụm cả đời. Anh Ngũ lúc này rất cần sự chung tay của cộng đồng để con đường trở về Cao Bằng không trở thành một điều quá xa vời.