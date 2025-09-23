Vướng nghi vấn liên quan đến web cá độ, phía Sơn Tùng M-TP nói gì?

(VTC News) -

Mạng xã hội những ngày qua xôn xao hình ảnh Sơn Tùng M-TP bị cho là có liên quan đến một thương hiệu cá độ trực tuyến. Cụ thể, một trang web cá độ từng đăng tải đoạn video nam ca sĩ biểu diễn trong một đêm nhạc tại Đà Lạt vào cuối năm ngoái, đồng thời tự nhận là “nhà tài trợ kim cương” cho sự kiện.

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, đại diện công ty của Sơn Tùng M-TP cho biết công ty TNHH TZ Việt Phát là Ban Tổ Chức của Sự kiện FlyFest 2024 đã ký hợp đồng dịch vụ biểu diễn trực tiếp với M-TP Talent về việc mời nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại sự kiện.

Phía Sơn Tùng M-TP lên tiếng về hình ảnh liên quan đến website cá độ.

Theo đó, công ty không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào với website cá độ này, và việc tên website xuất hiện tại sự kiện hoàn toàn nằm ngoài nội dung hợp đồng giữa hai bên.

Ngay khi phát hiện sự việc, công ty đã gửi công văn yêu cầu TZ Việt Phát làm rõ. Theo công văn phản hồi số 24/VP ngày 17/10/2024, TZ Việt Phát đã thừa nhận tự ý kết hợp với website cá độ với vai trò là đơn vị tài trợ mà không thông báo cho M-TP Talent.

"Công ty đang đề nghị TZ Việt Phát thực hiện ngay các hành động để yêu cầu website này dừng ngay mọi hoạt động sử dụng trái phép thông tin, hình ảnh của nghệ sĩ chúng tôi cho mục đích quảng bá và xử lý triệt để các thông tin nội dung đang lan truyền.

Hiện tại, công ty đang phối hợp với các bên liên quan để giải quyết triệt để vấn đề này. M-TP Talent cam kết luôn tuân thủ nghiêm túc pháp luật trong mọi hoạt động", đại diện công ty của Sơn Tùng M-TP cho biết.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP.HCM gửi giấy mời nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng lên làm việc liên quan đến MV nghi quảng cáo web cá độ.

Trước đó, ngày 18/9, nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng phát hành MV Anh Em Trước Sau Như Một, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, khán giả phát hiện trong nhiều phân cảnh xuất hiện logo của một trang web cá độ trên ly, áo và bao bì.

Những chi tiết này lập tức lan truyền trên mạng xã hội, dấy lên làn sóng tranh cãi gay gắt. Nhiều khán giả bày tỏ thất vọng, cho rằng các nghệ sĩ đã để hình ảnh liên quan đến hoạt động cá cược xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc, thậm chí kêu gọi tẩy chay MV và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

Sau đó, MV bất ngờ bị ẩn khỏi kênh YouTube chính thức. Khi xuất hiện trở lại, các phân cảnh gắn với thương hiệu cá độ đã bị loại bỏ.

Chiều 22/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao – Công an TP.HCM đã mời các thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng, ê-kíp sản xuất và quản lý đến làm việc để làm rõ sự việc. Sáng 23/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM theo giấy mời.