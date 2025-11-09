Jack bị cấm biểu diễn 9 tháng trên toàn quốc

(VTC News) -

Sau màn trình diễn tối 16/10 với ca khúc chứa lời lẽ dung tục, Jack bị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phạt 55 triệu đồng và đình chỉ biểu diễn 9 tháng. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn liệu lệnh cấm này chỉ áp dụng tại Hà Nội hay rộng hơn.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cho biết: Quyết định đình chỉ hoạt động biểu diễn của Jack có phạm vi toàn quốc, không chỉ giới hạn trong địa bàn thành phố Hà Nội. Trong thời gian 9 tháng tới, Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack) sẽ không được phép tham gia bất kỳ hoạt động biểu diễn nghệ thuật nào tại Việt Nam.

Sau sự việc này, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kêu gọi các nghệ sĩ có những hành động tích cực, biểu diễn có giá trị lan tỏa và định hướng tốt cho thế hệ trẻ, với mong muốn Hà Nội sẽ là điểm đến của nghệ thuật, là thành phố sáng tạo và trung tâm tổ chức các sự kiện tiêu biểu của Việt Nam và khu vực châu Á.

Jack trong buổi diễn có ca từ phản cảm tối 16/10.

Trước đó, ngày 16/10, chương trình 'Tuổi thơ dưới ánh trăng" (Moonlit Childhood) do Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East tổ chức diễn ra vào 19h tại sân khấu Cung Xuân, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Sau chương trình, nhiều khán giả và cơ quan báo chí phản ánh về phần biểu diễn của ca sĩ Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) có nội dung ca từ chưa phù hợp, gây bức xúc trong dư luận.

Trước phản ánh này, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội khẩn trương vào cuộc, xác minh, xử lý nghiêm.

Ngày 7/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính đối với Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack) với lỗi Biểu diễn nghệ thuật có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Ca sĩ Jack bị phạt tiền 55 triệu đồng; nam ca sĩ còn bị xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động biểu diễn, thời hạn 9 tháng.

Đồng thời, ngày 4/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East với lỗi Tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận.

Ca sĩ Jack lên tiếng xin lỗi, thừa nhận chưa ý thức đầy đủ về tầm ảnh hưởng của lời nói và hành động trên sân khấu.

"Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây, tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận. Với vai trò là người nghệ sĩ, tôi hiểu rằng mọi hành động, lời nói trên sân khấu của mình đều mang sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Sự việc lần này giúp tôi hiểu hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và nhận thức về trách nhiệm văn hoá xã hội của người nghệ sĩ", Jack chia sẻ.