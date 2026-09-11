Trận địa cọc, lốp cao su nuôi hàu bủa vây danh thắng 'tuyệt tình cốc' xứ Huế

Trận địa cọc, lốp xe bủa vây đầm nước lợ du lịch nổi tiếng ở Huế

Đầm Lập An (xã Chân Mây - Lăng Cô) rộng khoảng 800ha là địa điểm du lịch nổi tiếng và thu hút khách du lịch bậc nhất ở cố đô Huế những năm gần đây. Với vẻ đẹp “sơn thuỷ hữu tình”, danh thắng này được du khách ví von như “Tuyệt tình cốc” xứ Huế nhờ khung cảnh nên thơ với núi Bạch Mã soi bóng xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Thế nhưng, cảnh quan của đầm Lập An đang trở nên xấu xí khi tình trạng người dân biến mặt đầm thành nơi nuôi thuỷ sản. Đặc biệt là tình trạng đóng cọc nuôi hàu bằng lốp cao su.

Thay cho mặt nước thông thoáng, một phần lớn diện tích đầm Lập An hiện nay ken đặc những cọc tre và phao nổi, khiến cảnh quan nguyên sơ phần nào bị thu hẹp.

Sau mỗi vụ thu hoạch, vỏ hàu và lốp xe chất đống dọc bờ, ngay sát các tuyến đường ven đầm. Cảnh tượng này không chỉ mất mỹ quan mà còn khiến bờ kè bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Hàng ngàn cọc tre và gỗ “ken đặc” mặt nước đầm Lập An. Để tiện cho việc bám trụ, trông coi việc nuôi hàu, người dân dựng nên những căn chòi trên mặt nước.

Thêm vào đó, dự án Khu du lịch - bến thuyền - thể thao dưới nước Lăng Cô chậm tiến độ, bị thu hồi năm 2018, để lại hàng loạt khối bê tông dang dở giữa đầm. Điều này càng khiến cảnh quan nơi đây thêm nhếch nhác.

“Du khách rất thích thú với cảnh quan và ẩm thực địa phương.Tuy nhiên, đa số du khách ưa khám phá đều ngao ngán sau khi đạp xe quanh đầm, bởi tình trạng ô nhiễm và thiếu dịch vụ vui chơi giải trí...”, chị Nguyễn Thị Hạnh (32 tuổi, trú xã Chân Mây - Lăng Cô) chia sẻ.

Anh Nguyễn Mạnh Thiên (du khách đến từ Hưng Yên) chia sẻ: “Tôi ghé đầm Lập An trong một chuyến du lịch Huế - Đà Nẵng... Có thể nói Lập An có vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng mà không phải nơi nào cũng có. Đó là vẻ đẹp của núi non, sông nước. Khi buổi chiều, những áng mây trôi lững lỡ soi bóng dưới mặt hồ như một bức tranh thuỷ mặc. Hải sản ở đầm Lập An cũng rất ngon và đáng trải nghiệm. Tuy nhiên, điều tôi tiếc là việc người dân nuôi hàu ảnh hưởng nhiều đến cảnh quan, môi trường ở Lập An và chính quyền địa phương cần có phương án để giải quyết...”

Theo chính quyền xã Chân Mây - Lăng Cô, để giải quyết bài toán giữa bảo vệ môi trường và sinh kế người dân, UBND TP Huế vừa ban hành kế hoạch chấn chỉnh, tái cơ cấu toàn bộ hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản tại đầm, với tổng kinh phí 13,8 tỷ đồng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường, nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh, thảm cỏ, rừng ngập mặn và các nguồn xả thải vào đầm Lập An.

Theo kế hoạch, việc nuôi hàu, vẹm và cá lồng bè sẽ dần chuyển từ hình thức manh mún, tự phát sang mô hình hợp tác xã, tổ đội gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Mục tiêu đến năm 2030, 100% diện tích nuôi hàu sử dụng giá thể thân thiện với môi trường, thay thế hoàn toàn cọc gỗ, trụ xi măng và lốp xe cũ.

Cũng theo kế hoạch chấn chỉnh, tái cơ cấu toàn bộ hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản đầm Lập An của UBND TP Huế, chính quyền sẽ ứng dụng công nghệ hiện đại như GIS, flycam, drone và ảnh vệ tinh để số hóa bản đồ toàn vùng đầm. Phấn đấu đến năm 2030, tối thiểu 70% vùng nuôi trồng được định vị GPS và 100% khu vực có hệ thống giám sát môi trường trực tuyến.

Bên cạnh nạo vét, khơi thông luồng lạch tại cửa biển Lăng Cô, kế hoạch còn đề ra phương án khoanh vùng, giao khoán mặt nước cho cộng đồng để nuôi tự nhiên các loài nhuyễn thể bản địa. Đồng thời sẽ lập khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kết nối đồng bộ với khu bảo tồn biển Bắc Hải Vân.

Với tổng kinh phí 13,8 tỉ đồng, triển khai giai đoạn 2027-2030, địa phương xác định phục hồi hệ sinh thái đầm phá phải song hành với ổn định, nâng cao đời sống người dân. Theo đó, các cụm dân cư ven đầm sẽ được rà soát, quy hoạch và sắp xếp lại hợp lý hơn. Để đảm bảo sinh kế lâu dài, người dân sẽ được đào tạo kỹ thuật nuôi trồng bằng giá thể mới, tư vấn chuyển đổi nghề nghiệp và tạo điều kiện tham gia phát triển du lịch sinh thái cộng đồng bền vững.