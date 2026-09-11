Trận địa cọc, lốp cao su nuôi hàu bủa vây danh thắng 'tuyệt tình cốc' xứ Huế

Tình trạng người dân đóng cọc, nuôi hàu bằng lốp xe đang ảnh hưởng đến cảnh quan đầm Lập An - một danh thắng được ví như "tuyệt tình cốc" xứ Huế.
Trận địa cọc, lốp xe bủa vây đầm nước lợ du lịch nổi tiếng ở Huế
Cũng theo kế hoạch chấn chỉnh, tái cơ cấu toàn bộ hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản đầm Lập An của UBND TP Huế, chính quyền sẽ ứng dụng công nghệ hiện đại như GIS, flycam, drone và ảnh vệ tinh để số hóa bản đồ toàn vùng đầm. Phấn đấu đến năm 2030, tối thiểu 70% vùng nuôi trồng được định vị GPS và 100% khu vực có hệ thống giám sát môi trường trực tuyến.
Bên cạnh nạo vét, khơi thông luồng lạch tại cửa biển Lăng Cô, kế hoạch còn đề ra phương án khoanh vùng, giao khoán mặt nước cho cộng đồng để nuôi tự nhiên các loài nhuyễn thể bản địa. Đồng thời sẽ lập khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kết nối đồng bộ với khu bảo tồn biển Bắc Hải Vân.
Với tổng kinh phí 13,8 tỉ đồng, triển khai giai đoạn 2027-2030, địa phương xác định phục hồi hệ sinh thái đầm phá phải song hành với ổn định, nâng cao đời sống người dân. Theo đó, các cụm dân cư ven đầm sẽ được rà soát, quy hoạch và sắp xếp lại hợp lý hơn. Để đảm bảo sinh kế lâu dài, người dân sẽ được đào tạo kỹ thuật nuôi trồng bằng giá thể mới, tư vấn chuyển đổi nghề nghiệp và tạo điều kiện tham gia phát triển du lịch sinh thái cộng đồng bền vững.
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Bình luận