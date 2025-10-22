Dự án treo gần 20 năm nhếch nhác ở trung tâm Đà Lạt

Tháng 2/2024, tại kết luận thanh tra số 39/KL-TTr, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Khu trung tâm thương mại Ánh Sáng còn chậm và chưa đạt kết quả. Trong đó, việc thực hiện thủ tục trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, trách nhiệm đối với tồn tại, hạn chế thuộc về cơ quan nhà nước do chưa có dự án tái định cư trước khi thu hồi đất để bồi thường bằng nhà ở, đất ở cho các hộ dân bị thu hồi. Cơ quan này cũng xác định Công ty Đất Đà Lạt (chủ đầu tư dự án), do không ứng đủ tiền theo giấy chứng nhận đầu tư đã cấp nên không có kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nơi này sau hơn 2 thập kỷ trở thành bước thụt lùi giữa trung tâm Đà Lạt.